Президент Владимир Путин пообещал поддержку проекту Мурманской области «Арктический доктор»

Президент Владимир Путин пообещал поддержать проект по привлечению молодых докторов для работы на Севере «Арктический доктор», предложенный губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Одной из главных проблем в здравоохранении региона в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным Марина Ковтун назвала недостаток медицинских кадров.

При этом будучи высокоурбанизированной территорией Мурманская область не может в полной мере воспользоваться преференциями программы «Земский доктор» для села, отметила губернатор.

За время действия программы в регион было привлечено всего 29 докторов. Для решения этой проблемы глава региона вышла с инициативой заместить программу «Земский доктор» программой «Арктический доктор».

«Это коснется северных территорий, тех, которые входят в Арктическую зону, мы тут не только за свой регион, а говорим обо всех, потому что эта проблема для всех регионов характерна. Мы предлагаем выплачивать врачам 2 млн рублей с условием, что они будут заключать пятилетние контракты: по приезду – 500 тысяч, по устройству, по заключению контракта; первый год отработал – еще 500 тысяч рублей и второй миллион по истечении пяти лет. За это время молодой доктор уже обзаведется семьей, получит жилье, привыкнет к нашим северным, арктическим условиям, таким образом, мы за 10 лет решим эту проблему окончательно. Нам сейчас требуется 636 докторов», – рассказала Марина Ковтун.

На реализацию проекта, как отметила Марина Ковтун, потребуется 1 млрд 200 млн рублей. Предполагается участие Федерации и регионов на условии софинансирования.

«Думаю, что это будет очень хорошим подспорьем, очень хорошим стимулирующим фактором для того, чтобы доктора приезжали на север и оставались работать», – подчеркнула Марина Ковтун.

Владимир Путин поручил доработать этот проект совместно с Минфином и Минздравом и пообещал «Арктическому доктору» свою поддержку.