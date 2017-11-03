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Президент Владимир Путин пообещал поддержку проекту Мурманской области «Арктический доктор»

10:1503 ноября 2017Просмотров: 144

Президент Владимир Путин пообещал поддержать проект по привлечению молодых докторов для работы на Севере «Арктический доктор», предложенный губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Одной из главных проблем в здравоохранении региона в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным Марина Ковтун назвала недостаток медицинских кадров.

При этом будучи высокоурбанизированной территорией Мурманская область не может в полной мере воспользоваться преференциями программы «Земский доктор» для села, отметила губернатор.

За время действия программы в регион было привлечено всего 29 докторов. Для решения этой проблемы глава региона вышла с инициативой заместить программу «Земский доктор» программой «Арктический доктор».

«Это коснется северных территорий, тех, которые входят в Арктическую зону, мы тут не только за свой регион, а говорим обо всех, потому что эта проблема для всех регионов характерна. Мы предлагаем выплачивать врачам 2 млн рублей с условием, что они будут заключать пятилетние контракты: по приезду – 500 тысяч, по устройству, по заключению контракта; первый год отработал – еще 500 тысяч рублей и второй миллион по истечении пяти лет. За это время молодой доктор уже обзаведется семьей, получит жилье, привыкнет к нашим северным, арктическим условиям, таким образом, мы за 10 лет решим эту проблему окончательно. Нам сейчас требуется 636 докторов», – рассказала Марина Ковтун.

На реализацию проекта, как отметила Марина Ковтун, потребуется 1 млрд 200 млн рублей. Предполагается участие Федерации и регионов на условии софинансирования.

«Думаю, что это будет очень хорошим подспорьем, очень хорошим стимулирующим фактором для того, чтобы доктора приезжали на север и оставались работать», – подчеркнула Марина Ковтун.

Владимир Путин поручил доработать этот проект совместно с Минфином и Минздравом и пообещал «Арктическому доктору» свою поддержку.

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