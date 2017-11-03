Продажи нового iPhone стартовали в России

Продажи юбилейного iPhone X от Apple стартуют в России. Рынок уже предрек дефицит смартфонов, а предприимчивые россияне даже начали продавать места в очереди за новинкой.

Стоимость юбилейного iPhone в официальном интернет-магазине Apple начинается от 79,99 тыс. рублей за смартфон с памятью 64 Гб. По данным официальных дилеров, интерес к iPhone X в рамках предзаказа превзошел спрос на восьмые iPhone.

Об этом сообщает ТАСС.

Юбилейный iPhone X оснащен сенсором 3D-сканирования лица для разблокировки аппарата Face ID, который распознает и запоминает особенности черт лица владельца. Согласно заверениям Apple, на анализ и разблокировку у устройства должно уходить не более пары секунд.

Iphone X в российских магазинах может установиться дефицит до конца года, считают представители рынка. Другие говорят о том, что часто дефицит смартфонов поддерживается искусственно, за счет медийной поддержки.

Как бы там ни было, накануне старта продаж начали в Москве начали появляться объявления о продаже очереди за iPhone X. Стоимость места в очереди за новым смартфоном варьируется от 10 до 40 тыс. рублей.

На сайте объявлений также можно встретить предложение, в котором продавец не только выстоит очередь, но и готов привезти на дом купленные смартфоны. Такая услуга оценивается в 75 тыс. рублей.