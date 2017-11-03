Продолжается прием заявок на молодежный конкурс «Я выбираю»

Продолжается прием заявок на молодежный конкурс любительских видео- и аудиороликов «Я выбираю».

Понятным и доступным языком каждый участник может рассказать о собственном опыте и призвать к осмысленному выбору своих товарищей в различных социально важных областях жизни.



Принять участие в конкурсе могут творческие коллективы или просто увлеченные молодые люди от 14 до 30 лет. Возрастные категории участников: от 14 до 16 лет, от 17 до 20 лет, от 21 до 30 лет.



На участие в конкурсе принимаются видео- или аудиоролики продолжительностью от 30 секунд до 5 минут, соответствующие основной идее конкурса – выбор и его влияние на все аспекты человеческой жизни.

Заявки принимаются до 27 ноября по электронной почте konkurs@nsn.fm.



Форматы и жанры конкурсных работ: ролики любого жанра и творческого решения: игровой, документальный, анимационный, музыкальный и другие.



Победители получат ценные призы и подарки (1 место в каждой номинации – видеокамера, 2 место – планшет и 3 место – смартфон).



Работы участников могут быть показаны в эфире федеральных радиостанций и молодежного телеканала. Ролики-победители соответствующей тематики выйдут в эфир федеральных телеканалов в рамках информационной кампании в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году.



Финал конкурса и торжественное награждение победителей состоятся в Москве в декабре 2017 года.



Подробная информация и заявка участника размещены на сайте проекта.



По всем вопросам следует обращаться в пресс-центр ЦИК России по телефонам: Галина Жиганова, jiganova@cikrf.ru +7 (495) 606 1325 и Елена Ломакина, lomakina@cikrf.ru +7 (495) 606 8978.