16+
I-2°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Продолжается прием заявок на молодежный конкурс «Я выбираю»

11:1503 ноября 2017Просмотров: 53

Продолжается прием заявок на молодежный конкурс любительских видео- и аудиороликов «Я выбираю».

Понятным и доступным языком каждый участник может рассказать о собственном опыте и призвать к осмысленному выбору своих товарищей в различных социально важных областях жизни. 

Принять участие в конкурсе могут творческие коллективы или просто увлеченные молодые люди от 14 до 30 лет. Возрастные категории участников: от 14 до 16 лет, от 17 до 20 лет, от 21 до 30 лет.

На участие в конкурсе принимаются видео- или аудиоролики продолжительностью от 30 секунд до 5 минут, соответствующие основной идее конкурса – выбор и его влияние на все аспекты человеческой жизни.

Заявки принимаются до 27 ноября по электронной почте konkurs@nsn.fm.

Форматы и жанры конкурсных работ: ролики любого жанра и творческого решения: игровой, документальный, анимационный, музыкальный и другие. 

Победители получат ценные призы и подарки (1 место в каждой номинации – видеокамера, 2 место – планшет и 3 место – смартфон).

Работы участников могут быть показаны в эфире федеральных радиостанций и молодежного телеканала. Ролики-победители соответствующей тематики выйдут в эфир федеральных телеканалов в рамках информационной кампании в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году.

Финал конкурса и торжественное награждение победителей состоятся в Москве в декабре 2017 года.

Подробная информация и заявка участника размещены на сайте проекта. 

По всем вопросам следует обращаться в пресс-центр ЦИК России по телефонам: Галина Жиганова, jiganova@cikrf.ru +7 (495) 606 1325 и Елена Ломакина, lomakina@cikrf.ru +7 (495) 606 8978.

Читайте также
Продажи нового iPhone стартовали в РоссииМурманская таможня напоминает правила ввоза отдельных видов товаровРоссия заняла десятое место в индексе кибербезопасности, опередив Японию и НорвегиюБольшой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» вышел в Атлантику
Президент Владимир Путин пообещал поддержку проекту Мурманской области «Арктический доктор»Творчество против коррупции. В Мурманской области подвели итоги конкурса детского рисунка4 ноября в Мурманске пройдет фестиваль национальных культур «Мелодии дружбы»Состоялась рабочая встреча губернатора Марины Ковтун с Владимиром ПутинымВ Мурманской области усилится ветер, на дорогах - гололедицаОт Териберки до Умбы, от Краснощелья до Печенги – Полный ягель стучится в каждый телевизор области
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс