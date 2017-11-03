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Прогноз погоды по Мурманской области на 4 ноября

13:0203 ноября 2017Просмотров: 18

Облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, в отдельных районах умеренный снег, мокрый снег. Днем местами небольшой мокрый снег.  Ветер  юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5°,  при прояснениях  до -8°, днем от -2 до +3°. Гололедица.

Прогноз погоды на 4 ноября по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-1..-3

0..+2

небольшой снег, мокрый снег

без осадков

Умба

-1..-3

0..+2

небольшой снег, мокрый снег

без осадков

Полярные Зори

-1..-3

0..+2

небольшой снег, мокрый снег

без осадков

Апатиты

-1..-3

0..+2

снег, мокрый снег

небольшой снег

Кировск

-2..-4

0..+2

снег, мокрый снег

небольшой снег

Ковдор

-2..-4

0..+2

небольшой снег, мокрый снег

без осадков

Мончегорск

-1..-3

0..+2

небольшой снег, мокрый снег

без осадков

Ловозеро

-2..-4

0..+2

небольшой снег, мокрый снег

небольшой снег

Оленегорск

0..-2

0..+2

небольшой снег, мокрый снег

без осадков

Никель

0..-2

0..+2

небольшой снег, мокрый снег

без осадков

Заполярный

0..-2

0..+2

небольшой снег, мокрый снег

без осадков

Североморск

0..-2

0..+2

небольшой снег, мокрый снег

без осадков

Мурманск

0..-2

0..+2

небольшой снег, мокрый снег

без осадков

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 4 ноября

Температура воздуха

утром 0..-2

днем 0..+2

вечером 0..+2

Осадки

без осадков

без осадков

без осадков
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