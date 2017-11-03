Прогноз погоды по Мурманской области на 4 ноября

Облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, в отдельных районах умеренный снег, мокрый снег. Днем местами небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, при прояснениях до -8°, днем от -2 до +3°. Гололедица.
Прогноз погоды на 4 ноября по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-1..-3
|
0..+2
|
небольшой снег, мокрый снег
|
без осадков
|
Умба
|
-1..-3
|
0..+2
|
небольшой снег, мокрый снег
|
без осадков
|
Полярные Зори
|
-1..-3
|
0..+2
|
небольшой снег, мокрый снег
|
без осадков
|
Апатиты
|
-1..-3
|
0..+2
|
снег, мокрый снег
|
небольшой снег
|
Кировск
|
-2..-4
|
0..+2
|
снег, мокрый снег
|
небольшой снег
|
Ковдор
|
-2..-4
|
0..+2
|
небольшой снег, мокрый снег
|
без осадков
|
Мончегорск
|
-1..-3
|
0..+2
|
небольшой снег, мокрый снег
|
без осадков
|
Ловозеро
|
-2..-4
|
0..+2
|
небольшой снег, мокрый снег
|
небольшой снег
|
Оленегорск
|
0..-2
|
0..+2
|
небольшой снег, мокрый снег
|
без осадков
|
Никель
|
0..-2
|
0..+2
|
небольшой снег, мокрый снег
|
без осадков
|
Заполярный
|
0..-2
|
0..+2
|
небольшой снег, мокрый снег
|
без осадков
|
Североморск
|
0..-2
|
0..+2
|
небольшой снег, мокрый снег
|
без осадков
|
Мурманск
|
0..-2
|
0..+2
|
небольшой снег, мокрый снег
|
без осадков
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 4 ноября
|
Температура воздуха
|
утром 0..-2
|
днем 0..+2
|
вечером 0..+2
|
Осадки
|
без осадков
|
без осадков
|
без осадков