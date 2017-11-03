Прогноз погоды по Мурманской области на 4 ноября

Облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, в отдельных районах умеренный снег, мокрый снег. Днем местами небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, при прояснениях до -8°, днем от -2 до +3°. Гололедица.

Прогноз погоды на 4 ноября по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -1..-3 0..+2 небольшой снег, мокрый снег без осадков Умба -1..-3 0..+2 небольшой снег, мокрый снег без осадков Полярные Зори -1..-3 0..+2 небольшой снег, мокрый снег без осадков Апатиты -1..-3 0..+2 снег, мокрый снег небольшой снег Кировск -2..-4 0..+2 снег, мокрый снег небольшой снег Ковдор -2..-4 0..+2 небольшой снег, мокрый снег без осадков Мончегорск -1..-3 0..+2 небольшой снег, мокрый снег без осадков Ловозеро -2..-4 0..+2 небольшой снег, мокрый снег небольшой снег Оленегорск 0..-2 0..+2 небольшой снег, мокрый снег без осадков Никель 0..-2 0..+2 небольшой снег, мокрый снег без осадков Заполярный 0..-2 0..+2 небольшой снег, мокрый снег без осадков Североморск 0..-2 0..+2 небольшой снег, мокрый снег без осадков Мурманск 0..-2 0..+2 небольшой снег, мокрый снег без осадков

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 4 ноября