Россия заняла десятое место в индексе кибербезопасности, опередив Японию и Норвегию

В рейтинге 2017 года Международного союза электросвязи (МСЭ) по индексу кибербезопасности Россия заняла десятое место, на один пункт опередив такие технологически развитые страны, как Японию и Норвегию.

Об этом сообщает Минкомсвязи со ссылкой на «Глобальный индекс по кибербезопасности», который опубликован на сайте МСЭ.

По данным МСЭ за 2017 год Россия также опередила целый ряд других крупных мировых лидеров в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Так, согласно рейтингу, Великобритания заняла 12 место, Южная Корея — 13-е, Финляндия — 16-е, Германия — 24-е, Италия — 31-е. Всего в исследовании приняли участие 193 страны.

Вопросы информационной безопасности, а также управления критической инфраструктурой интернета регулярно обсуждаются, на встречах «Большой двадцатки», на площадке ООН, на встречах министров телекоммуникаций и информационных технологий стран БРИКС.

Информационная безопасность также является важной частью подготовленной Минкомсвязью России программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Программа принята распоряжением Правительства РФ №1632-р от 28 июля 2017 года.