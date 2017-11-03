Россия заняла десятое место в индексе кибербезопасности, опередив Японию и Норвегию

Об этом сообщает Минкомсвязи со ссылкой на «Глобальный индекс по кибербезопасности», который опубликован на сайте МСЭ.
По данным МСЭ за 2017 год Россия также опередила целый ряд других крупных мировых лидеров в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Так, согласно рейтингу, Великобритания заняла 12 место, Южная Корея — 13-е, Финляндия — 16-е, Германия — 24-е, Италия — 31-е. Всего в исследовании приняли участие 193 страны.
Вопросы информационной безопасности, а также управления критической инфраструктурой интернета регулярно обсуждаются, на встречах «Большой двадцатки», на площадке ООН, на встречах министров телекоммуникаций и информационных технологий стран БРИКС.
Информационная безопасность также является важной частью подготовленной Минкомсвязью России программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Программа принята распоряжением Правительства РФ №1632-р от 28 июля 2017 года.