Состоялась рабочая встреча губернатора Марины Ковтун с Владимиром Путиным

Вчера состоялась рабочая встреча Президента России Владимира Путина с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун. Глава региона информировала Президента о социально-экономической ситуации в регионе.

Отдельно обсуждался проект программы по привлечению молодых докторов для работы на Севере «Арктический доктор».



Социально-экономическую ситуацию в регионе Марина Ковтун охарактеризовала как достаточно устойчивую, с позитивными тенденциями по целому ряду основных показателей.



Так, за девять месяцев 2017 года по объему промпроизводства в Мурманской области наблюдается рост более чем на 14% к уровню прошлого года. Выпуск продукции в металлургии увеличился на 24%, в рыбной переработке – практически на 14%, в судоремонте – на 19,4%, в добывающей промышленности – на 10%.



«Все предприятия работают в штатном режиме, работают стабильно. Инвестиции в основной капитал выросли в 1,4 раза, объем перевалки грузов в наших портах увеличился в 1,7 раза, объем вылова водных биоресурсов также вырос на 11%», – проинформировала Марина Ковтун.



Кроме того, губернатор отметила замедление инфляции к аналогичному периоду прошлого года. В сентябре она составила немногим более 102% к декабрю прошлого года. Замедлился и рост потребительских цен, он снизился на 2%. Стабильной остаётся ситуация на рынке труда региона. Безработица составляет 1,3%, что существенно ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



«Экономика нашего региона экспортно-ориентированная, изменения и курсовые колебания, конечно, влияют на налоговые поступления. Сейчас налоговые поступления от планируемого снизились на 4%, это составило 1,6 млрд рублей. Вместе с тем, регион относится к регионам высокой бюджетной обеспеченности, мы занимаем 16 место среди всех регионов нашей страны, поэтому рассчитывать на преференции Минфина можем меньше всего. Тем не менее у нас достаточно низкий, безопасный уровень государственного долга: в 2017 году он составляет 36%, на 2018 год составит 42%», – сообщила Марина Ковтун, говоря о бюджетной политике в регионе.



Также глава региона подчеркнула, что в приоритете у органов власти области находится исполнение майских указов.



«Смею Вас заверить, что все параметры майских указов будут достигнуты в 2018 году, мы их выполним, у нас есть полная уверенность в том, что мы здесь ни одного показателя не оставим без внимания», – заявила Марина Ковтун.