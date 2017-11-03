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Сотрудники банка в Мурманске смогли предотвратить мошенничество только со второй попытки

13:5203 ноября 2017Просмотров: 131

Полиция Мурманска расследует мошенничество, совершенное в отношении пенсионера 1953 года рождения.

Мужчина рассказал полицейским, что ему 31 октября позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов.

Собеседник сообщил, что полицейскими задержаны члены организованной преступной группы, занимавшейся продажей медицинских аппаратов.

Всем покупателям, приобретавшим ранее некачественные медицинские приборы, якобы положена компенсация в размере 400 тысяч рублей.

Чтобы ее получить, необходимо перечислить деньги на банковский счет.

Мужчина 1 ноября в одном из отделений банка перевел на указанный ему счет 67,5 тысяч рублей. Мошенник позвонил ему снова и потребовал еще 40 тысяч рублей.

Мурманчанин отправился в банк 2 ноября, чтобы перевести на тот же счет еще 40 тысяч рублей, однако операционист отделения банка заподозрила, что мурманчанина обманывают жулики, и вызвала полицию.

В результате деньги мошеннику не перевели.

Полицейские выяснили, что потерпевший общался с лже-правоохранителем по телефону, зарегистрированному в Москве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление личности преступника, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Стоит отметить, что потерпевший знал о подобных способах обмана из СМИ, однако все равно поверил неизвестному и перевел ему деньги.

Только благодаря бдительности операциониста банка он не перевел мошенникам еще 40 тысяч.

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