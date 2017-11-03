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Спасатели готовятся к подъему разбившегося Ми-8 со дна Баренцева моря

12:3203 ноября 2017Просмотров: 69

Сегодня российские и норвежские спасатели вместе с норвежскими властями и экипажем судна начали работать над решением технических вопросов, касающихся поднятия вертолета со дна.

Ночью к месту ЧП прибыл норвежский корабль грузоподъемностью 250 тонн. На его борту – необходимое дистанционное оборудование и кран, которые понадобятся для подъема воздушного судна.

На месте трагедии продолжают работать спасатели-водолазы Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

За сутки при помощи глубоководного подводного аппарата была еще раз обследована часть вертолета, а также определены зоны вероятного нахождения погибших, сообщает телеканал «Звезда».

На данный момент обследовано больше 60 тыс. кв. м дна. Поисковые действия осуществляют четыре мобильные группы спасателей, они изучают береговую линию пролива Исфьерден, уже осмотрено более 50 км.

Ранее было опубликовано видео обследования, лежащего на дне Баренцева моря Ми-8. 

Фото: hovedredningssentralen.no

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