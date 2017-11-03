Телепрограмма на 4 ноября (суббота)

Программа передач канала ТВ21+

Суббота, 04 ноября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Новости ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:30 Мультимир (6+)

Лига Watchcar. Битвы чемпионов.

Фиксики.

Осенние корабли.

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 На кухне у Марты. Кулинарный видеоурок (12+)

10:44 Телегазета (12+)

11:00 Беляночка и Розочка. Фильм-сказка (12+)

Германия. 1979 г.

Режиссер Зигфрид Хартманн.

В ролях: Юлия Юриштова, Катрин Мартин, Павел Травничек, Бодо Вольф, Ханс-Петер Минетти, Иоганнес Вике, Аннемоне Хазе, Хайо Менде, Педро Хебенштрайт, Хельмут Шрайбер.

Великолепная экранизация сказки братьев Гримм о двух сестрах – Беляночке и Розочке, своей любовью спасших принцев Михаэля и Андреаса от злых чар Горного Духа.

12:00 EUROMAXX: Окно в Европу. Документальный цикл (16+)

Совместный проект немецкой телекомпании Deutsche Welle и «СТП Контент». Euromaxx - топовое ТВ-шоу немецкой медиакомпании DW. Euromaxx - первый тележурнал, рассказывающий о европейских событиях 365 дней в году. Это яркий калейдоскоп сюжетов: дизайн и архитектура, мода и стиль, города и характеры, вкусная еда и хорошая музыка. Программа уже завоевала множество международных премий, включая премию Hotbird ТV, высшие награды в Нью-Йорке и на фестивале Worldfest в Хьюстоне. Не упустите возможность узнать о новых европейских трендах с нашей ведущей Еленой Ивановой.

12:35 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Дикий турист на севере.

12:43 Познавательная программа (12+)

Что такое архитектура?

Небоскребы.

Приливы и отливы.

13:00 National Geographic. Документальный цикл (12+)

Цикл научно-популярных фильмов производства Национального географического общества США, посвященных науке, природе, культуре и истории.

13:53 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Детский сад для семги.

14:00 Черно-белое. Мистическое шоу (16+)

В проекте принимают участие люди со сверхспособностями — медиумы. На протяжении нескольких недель мы наблюдаем за увлекательной борьбой и отношениями между участниками. Все они хотят помогать людям, только способы у них разные... Основная задача участников не только продемонстрировать свои сверхспособности, но и оказать реальную помощь людям, которые попали в беду, столкнулись с необъяснимым и уже отчаялись найти выход.

15:00 В мире животных с Николаем Дроздовым. Документальный цикл (12+)

Более 35 лет эта передача знакомит зрителей с удивительным миром живой природы. Ее ведущему – профессору Николаю Дроздову – удается создать атмосферу искренней любви к живым существам, населяющим нашу планету.

15:30 Мультимир (12+)

Лига Watchcar. Битвы чемпионов.

Фиксики.

Осенние корабли.

Мы живем в России.

16:00 Телегазета (12+)

16:30 Место встречи – ТВ-21 (16+)

17:00 Вечер музыки Микаэла Таривердиева (16+)

Запись 2011 г.

Концерт Микаэла Таривердиева "Вечер музыки", посвященный 80-летию выдающегося композитора - это своего рода послание, в котором его музыка представлена в разных интерпретациях, версиях, оригинальном звучании. Это попытка создать единое целое в диалоге композитора с публикой и диалога исполнителей с самим композитором. В концерте звучит музыка из легендарных фильмов, а также новые интерпретации и современные аранжировки знаменитых мелодий.

18:20 Вас вызывает Таймыр. Художественный фильм (12+)

СССР. 1970 г.

Комедия.

Режиссер Алексей Коренев.

В ролях: Юрий Кузьменков, Евгений Стеблов, Евгений Весник, Павел Павленко, Елена Коренева, Светлана Старикова, Зиновий Гердт, Инна Макарова, Валентина Талызина, Екатерина Васильева.

В гостиничном номере проживают директор филармонии, геолог, влюбленный юноша, дедушка-пчеловод … Немудрено, что даже при благожелательном отношении друг к другу между жильцами происходят всевозможные несуразности…

19:56 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Праздник Севера. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

20:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Учитель английского. Художественный фильм (16+)

США. 2012 г.

Драма.

Режиссер Крейг Зиск.

В ролях: Джулианна Мур, Лили Коллинз, Майкл Ангарано, Грег Киннер Натан Лейн.

Линда, одинокая учительница английского языка, всю жизнь работает в школе в маленьком городке Кингстон. Она очень любит свой предмет, но в личных делах все не так радужно. Жизнь Линды кардинально меняется, когда ее бывший ученик Джейсон возвращается из Нью-Йорка в свой маленький городок после неудачной попытки поставить там свою пьесу. И теперь Линда всеми силами будет стараться помочь Джейсону как можно быстрее стать успешным драматургом…

22:37 Повар для президента. Художественный фильм (16+)

Франция. 2012 г.

Комедия.

Режиссер Кристиан Венсан.

В ролях: Катрин Фро, Жан д’Ормесон, Ипполит Жирардо, Артур Дюпон, Жан-Марк Руло, Арли Жовер.

Гортензия Лабори - известный шеф-повар в Перигоре. Однажды она получает приглашение от Президента Республики. Он хочет, чтобы Гортензия стала его личным поваром. Ее истинно французская кухня быстро покорит Президента, но сможет ли она преодолеть все закулисные препятствия президентского дворца? Удастся ли ей противостоять зависти коллег? Фильм основан на мемуарах Даниэль Мазе-Дельпеш, единственной женщины-повара, которая удостоилась чести работы в Елисейском дворце при правлении Франсуа Миттерана.

00:13 Письмо Фрею. Фильм из цикла «1905. Начало крушения» (16+)

Автор и режиссер Алексей Костырев.

В зеркало русской смуты глядит сегодняшняя Россия. Глядит пристально – через век, кровь, смерть. За пожарищ дымом, за голодных деревень мором, за пощады не знающим братоубийством – гапоновщина и Ленин, Азеф и Зубатов, террор эсеров и Петр Столыпин, Конституция и «черная сотня», позор русско-японской и несмолкающие споры в Думе…

А за всем этим – шаги, шаги, шаги… Идет человек в солдатской шинели, неуверенно идет, словно пути не видит! Влево, вправо качнется, будто тонкая жердочка под ногами. Вот-вот упадет! И каждый шаг превращает его, венценосного, его, всесильного, его, самодержца всероссийского, - в гражданина Николая Романова.

00:41 Столыпин. Фильм из цикла «1905. Начало крушения» (16+)

Автор и режиссер Александр Кибкало.

В зеркало русской смуты глядит сегодняшняя Россия. Глядит пристально – через век, кровь, смерть. За пожарищ дымом, за голодных деревень мором, за пощады не знающим братоубийством – гапоновщина и Ленин, Азеф и Зубатов, террор эсеров и Петр Столыпин, Конституция и «черная сотня», позор русско-японской и несмолкающие споры в Думе…

А за всем этим – шаги, шаги, шаги… Идет человек в солдатской шинели, неуверенно идет, словно пути не видит! Влево, вправо качнется, будто тонкая жердочка под ногами. Вот-вот упадет! И каждый шаг превращает его, венценосного, его, всесильного, его, самодержца всероссийского, - в гражданина Николая Романова.

01:10 Жулики. Художественный фильм (16+)

Россия. 2006 г.

Комедия, детектив.

Режиссеры Мария Маханько, Анатолий Терентьев.

В ролях: Мария Звонарева, Александр Яцко, Валерий Гаркалин, Кирилл Жандаров, Карэн Бадалов, Александра Скачкова, Сергей Лобынцев, Лянка Грыу, Сергей Погосян.

Фильм о двух жуликах-неудачниках, собравшихся одновременно ограбить одну и ту же квартиру. Мало того, что им придется бороться друг с другом за территорию, так они еще окажутся заложниками квартиры номер 13, которую начнут осаждать разные субъекты…

02:30 Телегазета (12+)

03:00 Хозяйка «Белых ночей». Художественный фильм (16+)

Россия. 2011 г.

Мелодрама, комедия.

Режиссер Ольга Музалева.

В ролях: Анастасия Заворотнюк, Александр Арсентьев, Алексей Дубровский, Андрей Сергеев, Александр Назаров, Юлия Куварзина, Наталья Рыжих, Александр Воеводин, Игорь Лысов, Евгений Березовский.

Красавица Марина, однажды «обжегшись» в делах сердечных, дает себе слово, что никогда не выйдет замуж. А мужчин будет только «использовать». У нее частная гостиница в самом центре Санкт-Петербурга. Своей исключительной красотой Марина привлекает в гостиницу множество воздыхателей, не давая при этом ни одному из них ни малейшей надежды на взаимность. Но однажды в ее гостинице останавливается Константин Соломатин, морской офицер, капитан первого ранга, и… закоренелый женоненавистник. Он не только не испытывает к нашей героине любовных чувств, но и умудряется в порыве гнева — оскорбить ее, намекнув, что она ведет жизнь содержанки. Уязвленная Марина решает отомстить капитану: во что бы то ни стало влюбить его в себя, а потом заставить страдать от неразделенной любви…

04:40 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Дороги к белым горизонтам. Рассказ об экспедициях к Южному и Северному полюсам. Колоссальные физические и психологические нагрузки, мощные характеры, судьбы исследователей – от первооткрывателей до наших современников, преодоление, любовь и стремление к неизведанному.

05:00 Телегазета (12+)

05:30 Политическая гостиная. Единая Россия (16+)

05:45 Политическая гостиная. Справедливая Россия (16+)