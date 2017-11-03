Телепрограмма на 5 ноября (воскресенье)

Программа передач канала ТВ21+

Воскресенье, 5 ноября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Место встречи – ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:30 Мультимир (6+)

Лига Watchcar. Битвы чемпионов.

Фиксики.

Зимняя сказка.

10:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

11:00 Красная Шапочка. Фильм-сказка (12+)

Германия. 2012 г.

Режиссер Сибилла Тафель.

В ролях: Эдгар Зельге, Мария Грубер , Феликс Кларе, Зора Тиссен, Нина Форбродт и др.

В этой новой остроумной интерпретации сказки Гримм сохраняется классический сюжет, в котором сначала Красную Шапочку и бабушку съедает волк, а потом их спасают охотники.

12:02 В мире животных с Николаем Дроздовым. Документальный цикл (12+)

Более 35 лет эта передача знакомит зрителей с удивительным миром живой природы. Ее ведущему – профессору Николаю Дроздову – удается создать атмосферу искренней любви к живым существам, населяющим нашу планету.

13:00 National Geographic. Документальный цикл (16+)

Цикл научно-популярных фильмов производства Национального географического общества США, посвященных науке, природе, культуре и истории.

13:51 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Нам по пути.

14:00 National Geographic. Документальный цикл (12+)

Цикл научно-популярных фильмов производства Национального географического общества США, посвященных науке, природе, культуре и истории.

14:52 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Золото Лапландии.

15:00 EUROMAXX: Окно в Европу. Документальный цикл (16+)

Euromaxx - топовое ТВ-шоу немецкой медиакомпании DW. Euromaxx - первый тележурнал, рассказывающий о европейских событиях 365 дней в году. Это яркий калейдоскоп сюжетов: дизайн и архитектура, мода и стиль, города и характеры, вкусная еда и хорошая музыка. Программа завоевала множество международных премий, включая премию Hotbird ТV, высшие награды в Нью-Йорке и на фестивале Worldfest в Хьюстоне. Не упустите возможность узнать о новых европейских трендах с нашей ведущей Еленой Ивановой.

15:30 Мультимир (6+)

Лига Watchcar. Битвы чемпионов.

Фиксики.

Зимняя сказка.

16:00 Телегазета (12+)

16:30 Власть: вопросы и ответы (16+)

17:00 EUROMAXX: Окно в Европу. Документальный цикл (16+)

Euromaxx - топовое ТВ-шоу немецкой медиакомпании DW. Euromaxx - первый тележурнал, рассказывающий о европейских событиях 365 дней в году. Это яркий калейдоскоп сюжетов: дизайн и архитектура, мода и стиль, города и характеры, вкусная еда и хорошая музыка. Программа завоевала множество международных премий, включая премию Hotbird ТV, высшие награды в Нью-Йорке и на фестивале Worldfest в Хьюстоне. Не упустите возможность узнать о новых европейских трендах с нашей ведущей Еленой Ивановой.

18:00 Письмо Фрею. Фильм из цикла «1905. Начало крушения» (16+) Автор и режиссер Алексей Костырев.

В зеркало русской смуты глядит сегодняшняя Россия. Глядит пристально – через век, кровь, смерть. За пожарищ дымом, за голодных деревень мором, за пощады не знающим братоубийством – гапоновщина и Ленин, Азеф и Зубатов, террор эсеров и Петр Столыпин, Конституция и «черная сотня», позор русско-японской и несмолкающие споры в Думе…

А за всем этим – шаги, шаги, шаги… Идет человек в солдатской шинели, неуверенно идет, словно пути не видит! Влево, вправо качнется, будто тонкая жердочка под ногами. Вот-вот упадет! И каждый шаг превращает его, венценосного, его, всесильного, его, самодержца всероссийского, - в гражданина Николая Романова.

18:28 Столыпин. Фильм из цикла «1905. Начало крушения» (16+)

Автор и режиссер Александр Кибкало.

В зеркало русской смуты глядит сегодняшняя Россия. Глядит пристально – через век, кровь, смерть. За пожарищ дымом, за голодных деревень мором, за пощады не знающим братоубийством – гапоновщина и Ленин, Азеф и Зубатов, террор эсеров и Петр Столыпин, Конституция и «черная сотня», позор русско-японской и несмолкающие споры в Думе…

А за всем этим – шаги, шаги, шаги… Идет человек в солдатской шинели, неуверенно идет, словно пути не видит! Влево, вправо качнется, будто тонкая жердочка под ногами. Вот-вот упадет! И каждый шаг превращает его, венценосного, его, всесильного, его, самодержца всероссийского, - в гражданина Николая Романова.

19:00 Берегись автомобиля! Художественный фильм (12+)

СССР. 1966 г.

Режиссер Эльдар Рязанов.

В ролях: Иннокентий Смоктуновский, Олег Ефремов, Любовь Добржанская, Анатолий Папанов, Ольга Аросева, Андрей Миронов, Георгий Жжёнов, Евгений Евстигнеев, Донатас Банионис, Любовь Соколова.

Эта удивительная история вполне может считаться фантастической. Скромный и застенчивый страховой агент, актер самодеятельного театра Юрий Деточкин оказывается непримиримым борцом за справедливость. Правда, для правосудия в лице актера того же театра, а в миру — следователя Подберезовикова, этот Робин Гуд представляется опасным, хитроумным, изобретательным и неуловимым преступником…

20:38 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Заполярный мед.

20:44 Познавательная программа (12+)

Что такое ДНК?

Что такое «евклидово пространство»?

21:00 Внезапно беременна. Художественный фильм (16+)

США. 2008 г.

Комедия.

Режиссер Брайан Херцлингер.

В ролях: Джерри О`Коннелл, Хэзер Грэм, Джон Корбетт, Лара Флинн Бойл, Кэти Финнеран, Энтони Старк, Брайан Силлс.

Что может перевернуть жизнь удачливой деловой пары с ног на голову? Финансовый кризис? Приезд тещи? Наводнение? Землетрясение? Нет… Такой силой обладает только фраза «Я беременна!». Вот тут-то все и начинается…

22:41 Учитель английского. Художественный фильм (16+)

США. 2012 г.

Драма.

Режиссер Крейг Зиск.

В ролях: Джулианна Мур, Лили Коллинз, Майкл Ангарано, Грег Киннер Натан Лейн.

Линда, одинокая учительница английского языка, всю жизнь работает в школе в маленьком городке Кингстон. Она очень любит свой предмет, но в личных делах все не так радужно. Жизнь Линды кардинально меняется, когда ее бывший ученик Джейсон возвращается из Нью-Йорка в свой маленький городок после неудачной попытки поставить там свою пьесу. И теперь Линда всеми силами будет стараться помочь Джейсону как можно быстрее стать успешным драматургом…

00:17 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Недра Кольского края.

00:35 Телегазета (12+)

01:00 Черно-белое. Мистическое шоу (16+)

В проекте принимают участие люди со сверхспособностями — медиумы. На протяжении нескольких недель мы наблюдаем за увлекательной борьбой и отношениями между участниками. Все они хотят помогать людям, только способы у них разные... Основная задача участников не только продемонстрировать свои сверхспособности, но и оказать реальную помощь людям, которые попали в беду, столкнулись с необъяснимым и уже отчаялись найти выход.

01:53 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Четыре берега одной реки.

02:00 Телегазета (12+)

02:30 Жулики. Художественный фильм (16+)

Россия. 2006 г.

Комедия, детектив.

Режиссеры Мария Маханько, Анатолий Терентьев.

В ролях: Мария Звонарева, Александр Яцко, Валерий Гаркалин, Кирилл Жандаров, Карэн Бадалов, Александра Скачкова, Сергей Лобынцев, Лянка Грыу, Сергей Погосян.

Фильм о двух жуликах-неудачниках, собравшихся одновременно ограбить одну и ту же квартиру. Мало того, что им придется бороться друг с другом за территорию, так они еще окажутся заложниками квартиры номер 13, которую начнут осаждать разные субъекты…

03:48 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Где дремлют мамонты. Цивилизация – угроза или благо для маленького ненецкого народа, затерянного на просторах далекого Севера?

05:00 Телегазета (12+)

05:30 Политическая гостиная. КПРФ (16+)

05:45 Политическая гостиная. Единая Россия (16+)