Творчество против коррупции. В Мурманской области подвели итоги конкурса детского рисунка

В региональном управлении СКР по Мурманской области подведены итоги первого этапа конкурса детского рисунка, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией.

В конкурсе приняли участие дети сотрудников следственного управления и ученики кадетских классов МБОУ Лицей №2 города Мурманска, сообщает пресс-служба СКР по Мурманской области.

Перед конкурсной комиссией стояла сложная задача - оценить работы авторов, так как все они необычные, яркие, отличающиеся особой оригинальностью художественного замысла и техникой исполнения, поэтому выделить лучшие было очень трудно.

Конкурс проводился с целью формирования антикорупционного общественного мнения, направленного на негативное отношение к фактам коррупции, повышения правовой культуры, формирования убеждения о неотвратимости наказания за коррупционные правонарушения.

По итогам конкурса в здании следственного управления организована выставка всех представленных работ. Лучшие работы будут отправлены в центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации для проведения второго этапа конкурса.