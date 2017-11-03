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В адрес губернатора Марины Ковтун и жителей Мурманской области поступают поздравления с Днём народного единства

17:4803 ноября 2017Просмотров: 91

В преддверии 4 ноября в адрес губернатора Марины Ковтун и жителей Мурманской области поступают поздравления с Днем народного единства.

«Патриотизм, гражданственность, уважение к истории Отечества, ответственность за его судьбу на протяжении многих веков скрепляли наш народ, помогали ему преодолевать испытания, созидать великую державу. И сегодня приверженность этим непреходящим ценностям и идеалам делаем нам сильнее, придает уверенность во всех начинаниях – во имя успехов и благополучия России», – сказано в поздравлении Президента России Владимира Путина.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в своем поздравлении отметил, что всё, связанное с этой памятной датой, – не только наша история. Согласие, единство, взаимная поддержка важны и для современной России. Мы все очень разные. Но одинаково любим свою Родину, гордимся её успехами, вместе переживаем трудности, вместе работаем для будущего нашей страны.

Кроме того, главу региона и в её лице всех северян с праздником поздравили председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр транспорта РФ Максим Соколов, руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов, руководители субъектов РФ, крупных предприятий.

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