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В Баренцевом море пропал матрос

20:1303 ноября 2017Просмотров: 86

В Баренцевом море с траулера «Марта Арендзее» пропал матрос. Информация появилась в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Об этом сообщил Спасательно-координационный центр Росморречфлота, ночью на траулере в Баренцевом море обнаружили отсутствие матроса. Экипаж судна составляет тридцать два человека. Поиски на рыболовном траулере результатов не дали. Молодого человека искали в центральном районе Баренцева моря. Поисковая операция проходила с участием рыболовных судов, а также с участием мурманских спасателей. В настоящее время операция завершена, тело матроса не найдено.

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