В Баренцевом море пропал матрос

В Баренцевом море с траулера «Марта Арендзее» пропал матрос. Информация появилась в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Об этом сообщил Спасательно-координационный центр Росморречфлота, ночью на траулере в Баренцевом море обнаружили отсутствие матроса. Экипаж судна составляет тридцать два человека. Поиски на рыболовном траулере результатов не дали. Молодого человека искали в центральном районе Баренцева моря. Поисковая операция проходила с участием рыболовных судов, а также с участием мурманских спасателей. В настоящее время операция завершена, тело матроса не найдено.