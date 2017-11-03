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В Мончегорске учащиеся вторых классов побывали в кафе научных чудес

15:0503 ноября 2017Просмотров: 62

В Мончегорске в детском саду №29 для учащихся вторых классов гимназии №1 провели мероприятие «Кафе научных чудес».

Организовали его по проекту «Калейдоскоп открытий», ставшему одним из победителей конкурса социальных инициатив благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей».

Об этом сообщает Kn51.ru

Пришедшие на праздник второклашки смогли не только увидеть занимательные опыты, но и сами приняли в них активное участие: смешивали реактивы, изучали получившиеся вещества. А после - дружно отправились в мобильный 3D планетарий и посмотрели фильм про освещение планеты.

По проекту «Калейдоскоп открытий» детский сад в скором времени получит новое интерактивное оборудование, а значит ребят ждут новые удивительные встречи и открытия.

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