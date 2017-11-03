В мурманском торговом порту заработали новые портальные краны

На территории мурманского морского торгового порта введены в эксплуатацию два портальных полноприводных электрических крана на поворотной колонне серии «Аист» производства предприятия «СММ», оборудованные новейшими системами постоянного видеонаблюдения и контроля-доступа по бесконтактным картам.

Новые краны относятся к последнему поколению перегрузочной техники и полностью соответствуют требованиям, предъявляемым операторами морских терминалов к производительности и надежности тяжелого портового грузоподъемного оборудования.

Максимальная грузоподъемность кранов 32 тонны на вылете стрелы 20 метров и 20 тонн на вылете 32 метра. Краны эксплуатируются с угольными грейферами объемом 9 кубометров.

Новые краны имеют индивидуальные технологические особенности.

Три компактных камеры обеспечивают беспрерывный поток видео из кабины, с хобота и портала крана по Wi-Fi на портовый сервер, что позволяет полностью контролировать рабочий процесс и следить за состоянием грузоподъемного оборудования, сообщает пресс-служба «СММ».

Помимо камер краны оборудованы современными электрическими замками и магнитными картами, сохраняющими информацию о сотрудниках порта.