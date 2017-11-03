В Мурманской области «Большой этнографический диктант» написали 789 человек

Сегодня на 18 площадках в городах Мурманск, Апатиты, Кандалакша, Кировск, Ковдор, Кола, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск состоялись мероприятия Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант».

Для отдельных категорий граждан были созданы специализированные площадки - в УФСИН России, Областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих, институте развития образования, педагогическом колледже, на ледоколе «Владивосток».



Мурманская область второй раз принимает участие в акции, которая проходит в каждом субъекте Российской Федерации накануне Дня народного единства. Участником диктанта мог стать любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет.

По сравнению с прошлым годом количество площадок выросло вдвое – с 9 до 18. Возросло и количество желающих проверить свои знания. Если в 2016 году в акции участвовало 529 человек, то в этом году количество участников «Большого этнографического диктанта» составило 789 человек.



Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступили Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики, Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе.



Участники получили 30 одинаковых по уровню сложности тестовых заданий, состоящих из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно было за 45 минут. Максимальное количество баллов за правильные ответы на 30 предложенных вопросов – 30.

Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.



