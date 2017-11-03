В Мурманской области не хватает специалистов в области науки и образования

Служба исследований HeadHunter Северо-Запад в преддверии завершения осенних каникул проанализировала рынок труда в профессиональной области «Наука, образование» в Мурманской области в третьем квартале 2017 года

В целом, в 2017 году в Мурманской области можно наблюдать снижение количества предложений о работе в данной профобласти.

Активность кандидатов в сфере «Наука, образование», напротив, увеличилась. В третьем квартале текущего года прирост составил +58%, тогда как в 3 квартале 2016 года было зафиксировано снижение входа резюме по отношению к аналогичному периоду 2015 года на 9%.

Несмотря на подобную динамику вакансий и резюме, конкуренция за рабочие места в профобласти в течение второго и третьего кварталов 2017 года была низкой, то есть в Мурманской области ощущалась нехватка специалистов в области науки и образования. В сентябре 2017 года на одну вакансию приходилось 2-3 резюме (hh.индекс равнялся 2,6 п.) при норме в 5-6 резюме.

Уровень средней заработной платы в Мурманской области в третьем квартале 2017 года на основе вакансий, размещенных на hh.ru, составил 28,2 тыс. рублей. Cредние ожидания соискателей в Мурманской области оказались выше – 30 тыс. рублей (на основе данных резюме).

Традиционно большинство соискателей в проф. сфере «Наука, образование» – женщины. Доля резюме, размещенных в этой сфере мужчинами, в третьем квартале 2017 года составила 29%.

Большинство кандидатов находятся в возрасте от 26 до 35 лет (42% от всех соискателей в профобласти «Наука, образование» в Мурманской области в 3 квартале 2017 года), на втором месте – специалисты в возрастном диапазоне от 36 до 45 лет (32%). Количество совсем молодых кандидатов (до 22 лет) совпадает с числом зрелых соискателей (более 55 лет), которые размещали свои резюме в области науки и образования в Мурманской области (по 5%).

Что ожидаемо, подавляющее большинство соискателей в профобласти«Наука, образование» имеют высшее образование (94%). Порядка 2% имеют среднее специальное образование и 5% - лишь среднее.

Порядка 71% соискателей в сфере «Наука, образование» в Мурманской области обладают опытом работы более 6 лет. Интересно, что 6% составляет категория начинающих учителей, преподавателей и научных работников без опыта работы.

Несмотря на особенности работы преподавателей и учителей, большинство (79%) ищут работу на полный день, а 35% соискателей рассматривают работу с гибким графиком. Порядка 24% работников науки и образования желают работать по сменному графику и 18% согласны на удаленную работу.

Что касается профессиональной специализации, большая часть соискателей из Мурманской области готова к преподаванию (61%), обучению языкам (41%) и работе в сфере гуманитарных наук (36%). Несколько меньше специалистов размещали резюме в области инженерных наук (9%) и наук о земле (8%).

В ходе исследования было проанализировано 50 вакансий и 66 резюме, созданных на портале hh.ru работодателями и соискателями впрофобласти «Наука, образование» в Мурманской области в период с 1 июля по 30 сентября 2017 года.