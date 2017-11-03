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В Мурманской области программу расселения из аварийных домов продолжат в 2018-2020 годах

15:1503 ноября 2017Просмотров: 71

На заседании правительства Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, был рассмотрен вопрос переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Владимир Путин дал поручение предусмотреть создание с 1 января 2019 года постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В настоящее время Минстроем Мурманской области подготовлены изменения в региональную государственную программу «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», которыми предусмотрено продолжение в 2018-2020 годах расселения граждан из аварийных домов.

На эти цели запланировано выделение из областного бюджета в течение трех лет более 946 млн руб. Объем средств местных бюджетов составит почти 132 млн руб.

Это финансирование позволит обеспечить расселение всех аварийных домов со сроком установления аварийности с 1 января 2012 года по 1 января 2014 года. Объем расселения аварийного жилья составит 29,140 тыс. кв. м общей площади жилых помещений или 129 домов, в которых проживает 1340 граждан.

«Реализацию этой программу начинали очень тяжело. Много было вопросов по самому ходу её реализации. Задача, чтобы на следующем этапе работали в плановом, штатном режиме. И муниципалитеты должны проявлять большую активность», - подчеркнула губернатор Марина Ковтун.

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