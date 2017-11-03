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В Мурманской области в 2017 году в нормативное состояние приведено 133,94 км автодорог

12:1503 ноября 2017Просмотров: 82

Подведение итогов ремонтной дорожной кампании 2017 года стало одним из вопросов повестки сегодняшнего заседания правительства Мурманской области. 

На территории 40 муниципальных образований Мурманской области находится 1084 автодороги общей протяженностью 1157,2 км. В 2017 году на предоставление субсидий муниципальным образованиям на конкурсной основе выделено 280 млн руб. Эти средства были распределены между 20 муниципальными образованиями.

За счет этих средств было приведено в нормативное состояние 64 объекта общей площадью асфальтобетонного покрытия 238 000 м2

Как проинформировал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрий Соснин, в 2017 году выполнены и продолжают выполняться работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции на участках федеральной автодороги Р-21 «Кола»: ремонт асфальтобетонного покрытия, капитальный ремонт и реконструкция участков автодороги; устройство защитных слоев; круглогодичное содержание автодороги.

Размер Дорожного фонда Мурманской области на 2017 год составляет 2 млрд 562 млн руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 168 млн руб.

За счет этих средств в 2017 году выполнены или находятся в стадии реализации мероприятия, направленные на приведение сети автодорог в нормативное состояние: приобретение 10 комплексов автоматической фото-видео-фиксации нарушений ПДД (3 комплекса планируется установить на региональных автодорогах, 7 – передать в муниципалитеты), обустройство 16,678 км дорожными ограждениями барьерного типа трех региональных автомобильных дорог, ремонт 18 региональных дорог общей протяженностью 97,84 км, восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на отдельных участках, капитальный ремонт покрытия автоподъезда к Териберке, начало работ по капитальному ремонту дороги Умба – Варзуга, устройство искусственного освещения на участках 4 региональных дорог, круглогодичное содержание.

Всего в 2017 году в нормативное состояние приведено 133,94 км региональных или межмуниципальных автомобильных дорог Мурманской области.

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