В музее истории Мончегорска состоялась презентация новой книги «Мой двор»

Авторы нового издания - не профессиональные писатели или литераторы, а простые жители.

Книга «Мой двор» - второе издание, выпущенное к 80-летию Мончегорска. По инициативе генерального директора Кольской ГМК Игоря Рышкель затраты на тираж полностью взяла на себя компания.

Об этом сообщает Kn51.ru

Идею собрать воспоминания горожан предложила бывший директор школы №3 (ныне лицей имени В.Г. Сизова) Любовь Ильинична Баскина на одном из советов по подготовке к 80-летию города. Эту идею подхватили в «Мончегорском рабочем».

И с апреля 2016-го по сентябрь 2017-го года в газете публиковались статьи-воспоминания. Первым автором стал бывший мончегорец (хотя говорят, что мончегорцев бывших не бывает), председатель Мурманской областной организации Союза журналистов России Николай Бакшевников.

Тираж книги не велик - всего 200 экземпляров. Но этого вполне достаточно, ведь, по сути, она дублирует и собирает в одном издании публикации местной газеты.

Авторами стали более 30 мончегорцев. Среди них социальный педагог Мончегорского спецучилища Владимир Колесник. Он свой рассказ посвятил подруге - Тамаре Павловне Мосеевой. Она была задорной пионервожатой, строгой учительницей, талантливым директором школы, знающим и толковым депутатом Мурманской областной думы.

Как отметил помощник генерального директора КГМК, депутат Мурманской областной думы Максим Иванов, в книге и город, и горожане открываются с неожиданной стороны. Она интересна и захватывает внимание читателя буквально с первых страниц.

Сейчас уже обсуждался вопрос продолжения книги «Мой двор».