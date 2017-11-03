В субботу на телеканале ТВ-21 состоится премьера нового документального фильма «А зори здесь… Мирные»

В эту субботу в 16 часов на телеканале СТС-ТВ-21 состоится премьера документального фильма нашего коллеги Петра Широбокова «А зори здесь … Мирные».

Многим название этого фильма напомнит события Великой Отечественной войны, описанные в повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…». Когда у железнодорожного разъезда в тылу советских войск, девушки-добровольцы ценой собственных жизней сорвали планы группы опытнейших вражеских диверсантов. Подобная трагедия могла повториться и у нас, в Заполярье, в феврале 1943 года. Только вместо неопытных девчат, профессионально подготовленную финскую группу встретили внимательные партизаны, пограничники и опытные сотрудники НКВД. Что из этого вышло, узнаете завтра, в субботу в 16:00 на телеканале ТВ-21.