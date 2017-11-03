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В Заполярном нетрезвые подростки избили прохожего

16:0003 ноября 2017Просмотров: 141

В полицию Заполярного обратился местный житель 1962 года рождения с заявлением о побоях.

Мужчина рассказал, что  рано утром шел на работу. К нему подошли двое молодых людей и попросили закурить. Не дождавшись ответа, один из подростков ударил его ногой.

Когда мужчина упал, молодые люди начали его избивать, нанося удары ногами и руками, после чего с места происшествия скрылись.

Потерпевший описал внешность злоумышленников. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение нескольких часов выяснили, что 55-летнего мужчину избили двое 16-летних жителей Заполярного. Подростки были установлены и опрошены.

Молодые люди рассказали, что распивали спиртные напитки у своих знакомых. Возвращаясь домой после вечеринки, они увидели прохожего.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодые люди беспричинно решили избить его, под надуманным предлогом обратившись к нему. Несколько раз, ударив мужчину, они убежали.

По факту в отношении ранее не судимых жителей Заполярного 2001 года рождения возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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