Виртуальная реальность – тема дня на мончегорском фестивале научных открытий

Мы продолжим серию сюжетов о событиях фестиваля научных открытий «Arctic Wave», который прошел в Мончегорске. Его организовала компания «Норникель» и Кольская ГМК специально для молодежи города металлургов. О том, что интересного могли найти на фестивале мончегорские школьники расскажут Владимир Школьников и Константин Кабанец.

Компьютерная игра в виртуальной реальности. Чем занимаются девчонки - нарочно не придумаешь. Они пытаются обезвредить бомбу. В VR очках - Алина. Сейчас она находится в виртуальной комнате, перед ней - взрывное устройство. Рядом с ней, только в реальности - её подруга Лиза.



Максим Ярыков, представитель оргкомитета фестиваля «Arctic wave»: «У остальных участников, которые не видят бомбу, не видят комнаты, есть вот такое руководство с разными модулями. Здесь написано, как кнопку обезвреживать, с разными иероглифами работать. Соответственно, человек, который сидит в комнате, он описывает, что видит, а остальные участники должны искать решение и помогать обезвредить бомбу».



Бомбу надо успеть обезвредить за пять минут, так что не будем пока отвлекать девчонок. Получится у них, или нет - узнаем позже. А пока идет время, пробежимся по площадкам фестиваля и посмотрим, что еще интересного здесь есть.



Четыре робота и каждый сам за себя. Никакой пощады к сопернику. Все механизмы робототехники собирали из «Лего» и программировали самостоятельно. Управляют ими со смартфона, через блютуз.



Всеволод Матвеев, робототехник: «Это была схватка роботов, называется «Сумо», только на колесах.

- В чем суть?

Вытолкнуть всех игроков с поля, за круг.

- И как это происходит?

За счет двигателей и крутящего момента. Нужно просто вытолкнуть!»



Рядом с робототехниками - 3Д художники. Костя Лыжечков рисует в трехмерном пространстве. Не виртуальном. С помощью ручки!



Константин Лычежков: «3Д ручка!

- И как она работает?

Вот сюда нажимаете, и она работает!

- А что за материал?

Пластик.

И что можно сделать с её помощью?

- Да всё, что угодно!

То есть, это как 3Д принтер?

- Да.

- А ты что делаешь?

Брелок!»

«Вот, Костя сделал нам подарок - брелок ТВ-21. Буду, наверное, носить на нем ключи от работы».



А еще, на фестивале «Arctic wave» можно было самому собрать простейшие очки виртуальной реальности. Из картонки и, как говорится, на коленке. И унести их с собой.



«Вот сюда вставляется телефон. В телефоне запускается специальное видео, или игра. И через линзы вы смотрите, и получается, как будто вы находитесь там, в виртуальной реальности».

Все заготовки для очков, а их было много, к сожалению, разобрали уже в первый час работы фестиваля. Пытаемся собрать свой экземпляр из запчастей. И ведь получается!



«Вот так вот, друзья, можно загрузить на телефоне любое VR видео, собрать из картонки и линз VR очки и отправиться в путешествие по виртуальной реальности. Изумительно!»



Дополненная реальность - тема фестиваля в этом году. И ей здесь посвящено действительно много площадок. Взять хотя бы Алину и Лизу, которые все еще пытаются разминировать виртуальную бомбу. Кажется, время у них заканчивается…



Лиза Волошина: «Сложновато немного.

- Почему?

Бывало, не понимала, или не могла найти что-то.

- А объяснять сложно? Есть понимание с подругой?

Ну, объяснять тоже сложно, вообще, смотря кому как».

Алина Филипенко: «Мне было не сложно, потому что мне помогала Лиза. Это очень интересно, и когда ты не можешь бомбу обезвредить, это страшно, когда она взрывается. В общем, ты получаешь кучу эмоций. Это реально крутая игра».

Как бы то ни было, VR - это не только развлечения и компьютерные игры. Эта активно развивающаяся технология сейчас используется на производстве, в архитектуре и проектировании, в обучении пилотированию самолетов. И цель фестиваля научных открытий «Arctic Wave», который организовала компания «Норникель» - увлечь его участников техническим творчеством и подтолкнуть к развитию.