Виртуальная реальность – тема дня на мончегорском фестивале научных открытий

Мы продолжим серию сюжетов о событиях фестиваля научных открытий «Arctic Wave», который прошел в Мончегорске. Его организовала компания «Норникель» и Кольская ГМК специально для молодежи города металлургов. О том, что интересного могли найти на фестивале мончегорские школьники расскажут Владимир Школьников и Константин Кабанец.
Компьютерная игра в виртуальной реальности. Чем занимаются девчонки - нарочно не придумаешь. Они пытаются обезвредить бомбу. В VR очках - Алина. Сейчас она находится в виртуальной комнате, перед ней - взрывное устройство. Рядом с ней, только в реальности - её подруга Лиза.
Максим Ярыков, представитель оргкомитета фестиваля «Arctic wave»: «У остальных участников, которые не видят бомбу, не видят комнаты, есть вот такое руководство с разными модулями. Здесь написано, как кнопку обезвреживать, с разными иероглифами работать. Соответственно, человек, который сидит в комнате, он описывает, что видит, а остальные участники должны искать решение и помогать обезвредить бомбу».
Бомбу надо успеть обезвредить за пять минут, так что не будем пока отвлекать девчонок. Получится у них, или нет - узнаем позже. А пока идет время, пробежимся по площадкам фестиваля и посмотрим, что еще интересного здесь есть.
Четыре робота и каждый сам за себя. Никакой пощады к сопернику. Все механизмы робототехники собирали из «Лего» и программировали самостоятельно. Управляют ими со смартфона, через блютуз.
Всеволод Матвеев, робототехник: «Это была схватка роботов, называется «Сумо», только на колесах.
- В чем суть?
Вытолкнуть всех игроков с поля, за круг.
- И как это происходит?
За счет двигателей и крутящего момента. Нужно просто вытолкнуть!»
Рядом с робототехниками - 3Д художники. Костя Лыжечков рисует в трехмерном пространстве. Не виртуальном. С помощью ручки!
Константин Лычежков: «3Д ручка!
- И как она работает?
Вот сюда нажимаете, и она работает!
- А что за материал?
Пластик.
И что можно сделать с её помощью?
- Да всё, что угодно!
То есть, это как 3Д принтер?
- Да.
- А ты что делаешь?
Брелок!»
«Вот, Костя сделал нам подарок - брелок ТВ-21. Буду, наверное, носить на нем ключи от работы».
А еще, на фестивале «Arctic wave» можно было самому собрать простейшие очки виртуальной реальности. Из картонки и, как говорится, на коленке. И унести их с собой.
«Вот сюда вставляется телефон. В телефоне запускается специальное видео, или игра. И через линзы вы смотрите, и получается, как будто вы находитесь там, в виртуальной реальности».
Все заготовки для очков, а их было много, к сожалению, разобрали уже в первый час работы фестиваля. Пытаемся собрать свой экземпляр из запчастей. И ведь получается!
«Вот так вот, друзья, можно загрузить на телефоне любое VR видео, собрать из картонки и линз VR очки и отправиться в путешествие по виртуальной реальности. Изумительно!»
Дополненная реальность - тема фестиваля в этом году. И ей здесь посвящено действительно много площадок. Взять хотя бы Алину и Лизу, которые все еще пытаются разминировать виртуальную бомбу. Кажется, время у них заканчивается…
Лиза Волошина: «Сложновато немного.
- Почему?
Бывало, не понимала, или не могла найти что-то.
- А объяснять сложно? Есть понимание с подругой?
Ну, объяснять тоже сложно, вообще, смотря кому как».
Алина Филипенко: «Мне было не сложно, потому что мне помогала Лиза. Это очень интересно, и когда ты не можешь бомбу обезвредить, это страшно, когда она взрывается. В общем, ты получаешь кучу эмоций. Это реально крутая игра».
Как бы то ни было, VR - это не только развлечения и компьютерные игры. Эта активно развивающаяся технология сейчас используется на производстве, в архитектуре и проектировании, в обучении пилотированию самолетов. И цель фестиваля научных открытий «Arctic Wave», который организовала компания «Норникель» - увлечь его участников техническим творчеством и подтолкнуть к развитию.