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Жителя Умбы поймали с поддельным полисом ОСАГО

15:4503 ноября 2017Просмотров: 46

В рамках расследования уголовного дела по факту хулиганства, совершенного в Умбе несколько месяцев назад, полицейские выявили поддельный полис ОСАГО.

Житель поселка Умба передал обвиняемому по уголовному делу в пользование автомобиль с полисом  ОСАГО.

При проверке документов оказалось, что автомобиль зарегистрирован на умершую супругу доверителя, а страховой полис на ее же имя имеет признаки подделки.

Страховой полис был изъят и направлен на экспертизу. Исследование  подтвердило, что изъятый документ действительно является поддельным.

56-летний мужчина признался в совершении преступления и рассказал полицейским, что действительно внес в страховой полис личные данные своей супруги и поставил за нее подпись в то время, когда женщины уже умерла.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК России «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

Максимальная санкция статьи – арест на срок до 6 месяцев, сообщает МО МВД России «Кандалакшский».

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