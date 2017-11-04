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ГИБДД И ППС объединят?

15:2904 ноября 2017Просмотров: 102

Петербургские издания «Фонтанка» и «Водитель Петербурга» ранее сообщили, что в 2018 году ГИБДД планируется ликвидировать, а функции службы передать ППС. 

Подобную реформу провели в Казахстане в 2012-2013 годах.

Однако накануне министр внутренних дел России Владимир Колокольцев опроверг сообщения о планах объединить ГИБДД с патрульно-постовой службой. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24»: " Я в первый раз слышу о том, что существуют какие-то планы какого-то объединения. Мы, по крайней мере, такие планы не рассматриваем".

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