ГИБДД И ППС объединят?

Петербургские издания «Фонтанка» и «Водитель Петербурга» ранее сообщили, что в 2018 году ГИБДД планируется ликвидировать, а функции службы передать ППС.



Подобную реформу провели в Казахстане в 2012-2013 годах.

Однако накануне министр внутренних дел России Владимир Колокольцев опроверг сообщения о планах объединить ГИБДД с патрульно-постовой службой. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24»: " Я в первый раз слышу о том, что существуют какие-то планы какого-то объединения. Мы, по крайней мере, такие планы не рассматриваем".

