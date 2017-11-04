Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Дежурный по Печенге» от 4 ноября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Кладезь научных открытий. Мончегорск погрузился в виртуальную реальность на фестивале «Arctic Wave».



Хорошими делами прославиться можно. В Мурманске подвели итоги регионального этапа Национальной премии «Гражданская инициатива».





Звезды баскетбола на юбилее спортшколы имени Блохина. В Мурманске отметили 20-летие кузницы баскетбольных кадров.



Командная работа. Сегодня исполнилось 25 лет Комитету по управлению имуществом Администрации Печенгского района.