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Избил до смерти. В Апатитах отчим наказал пасынка смертельными побоями

12:3106 ноября 2017Просмотров: 229

По версии следствия, в ночное время 4 ноября 2017 года 21-летний мужчина по месту проживания в городе Апатиты, проявляя недовольство поведением приемного малолетнего ребенка, нанёс ему несколько ударов руками по голове.

Ребёнка доставили в реанимационное отделение Апатитско-кировской центральной городской больницы, где он, в последствии, скончался – сообщает источник в правоохранительных органах.

Следственный комитет Российской Федерации по Мурманской области на данный момент информацию о смерти мальчика не комментирует.

Изначально уголовное дело было возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему лицу, заведомо для виновного находящемуся в беспомощном состоянии).

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