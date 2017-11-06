Полиция Кандалакши устанавливает пострадавших от мошенницы

Сотрудники кандалакшского отдела полиции накануне задержали подозреваемую в мошенничестве – жительницу Украины 1980 года рождения, не имеющую определенного места жительства в России.

Полицейские установили, что 28 октября в вечернее время неизвестная женщина путем обмана кассира, предоставив ему купюру достоинством 5 тысяч рублей, получила от него сдачу в сумме 4890 рублей, после чего скрылась, забрав все вышеуказанные денежные средства. Недостачу денежных средств кассир заметил только после ухода мошенницы.

По факту сотрудниками полиции в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Кандалакшский» задержали злоумышленницу и доставили в отдел полиции. Потерпевший - кассир - опознал женщину, обманным путем завладевшую около 5 тысячами рублей.

Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.

Как установили полицейские, злоумышленница причастна к совершению аналогичных преступлений на территории Мончегорска, всего ею в городе металлургов совершено пять эпизодов.

В настоящее время устанавливается причастность задержанной к совершению аналогичных преступлений на территории других городов Заполярья.

Полицейские просит северян, пострадавших от действий мошенницы, обратиться в отдел полиции по г. Кандалакше по тел. телефонам: 8 (815-33) 5-21-10 (дежурная часть, круглосуточно), либо 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)