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Пьяная езда по трассе. Житель Мончегорска выпил и решил прокатиться

14:0006 ноября 2017Просмотров: 152

Произошло это в ночь с 3 на 4 ноября. Молодой человек, 1984 года рождения, сидел в своей Мазде и употреблял спиртные напитки. Увиденным заинтересовались сотрудники ППС, находящиеся на маршруте. Но владелец иномарки не пожелал общаться со стражами порядка и решил уехать от них подальше.

Водитель выехал на федеральную трассу и помчался в сторону Апатитов. Проехал мужчина около 11 километров, после чего не справился с управлением и улетел в кювет. Съезд оказался мягким, обошлось без переворотов и травм.

А вот избежать административной ответственности ему, конечно же, не удалось. Полицейские, которые ехали за ним всё это время, составили на водителя Мазды 3 административных протокола – за не остановку по требованию полиции, не выполнение законных требований дорожных полицейских и за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщила ТВ-21 начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Марина Шихова

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