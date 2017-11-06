В ДТП у посёлка Пушной пострадал ребёнок

5 ноября в 11:20 в районе 1332 км на трассе Кола житель Кандалакши, 1979 г.р., управляя автомобилем Тойота Ленд Крузер, неправильно выбрал дистанцию до двигающегося впереди автомобиля Шевроле Тахо. В результате Ленд Крузер допустил столкновение с Тахо, затем японский внедорожник вынесло на встречную полосу, и он врезался в автомобиль Шевроле Авео, который ехал ему навстречу.

В результате столкновения был госпитализирован ребёнок 2006 года рождения, пассажир Шевроле Авео. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии – сообщила ТВ-21 начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Марина Шихова.

Фото: Мурманск ДТП ЧП