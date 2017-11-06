В Терском районе найдены тела двух мужчин

Следственными органами СКР по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел двух мужчин в Терском районе.

Следственным отделом по городу Кандалакша следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту обнаружения в Терском районе Мурманской области на мысу между губами Островная и Падан тел двоих мужчин с признаками утопления.

Незамедлительно для проведения осмотра на место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей, следователей-криминалистов, сотрудников полиции и представителей МЧС России. Личности мужчин устанавливаются, выясняются все обстоятельства произошедшего, предположительно они отправились на рыбалку.

В настоящее время проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на выяснение причины смерти. По завершении процессуальной проверки, в пределах установленного законом процессуального срока, будет принято законное и обоснованное решение.