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16 и 17 ноября Кировск принимает участников Горной конференции

12:0007 ноября 2017Просмотров: 240

В рамках VI Мурманской международной деловой недели 16-17 ноября в Кировске состоится международная конференция «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евро-Арктического региона: взгляд в будущее».

Встреча посвящена технологическому переоснащению горнодобывающих, металлургических и химических предприятий и его влиянию на экологическое равновесие в Арктике.

Организаторами мероприятия выступают: Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Правительство Мурманской области, Кольский научный центр Российской академии наук, Евро-Арктическая торговая палата Баренцева региона.

В рамках конференции состоится обсуждение влияния технологического переоснащения горнодобывающих, металлургических и химических предприятий на технико-экономические показатели предприятий и на экологическое равновесие в Арктике.

Также среди вопросов конференции – согласование проектов нормативно-правовых актов природоохранного законодательства Российской Федерации между государственными ведомствами, осуществляющими надзор в области природоохранной политики предприятий, и предприятиями – природопользователями.

Актуальными темами встречи станут взаимодействие предприятий и организаций строительного комплекса Мурманской области с региональными предприятиями промышленности, в том числе горно-металлургической отрасли, транспортной инфраструктуры, и взаимодействие высшей школы с наукой, промышленниками, колледжами и Минобрнауки области.

Более подробную информацию о мероприятии можно узнать по телефону 8 (8152) 55-47-23 (Надежда Кумашова, nkumashova@ncci.ru).

С информацией о других мероприятиях VI ММДН, а также с новостями Мурманской международной деловой недели можно ознакомиться на сайте министерства экономического развития Мурманской области, в группе ведомства в социальной сети «Вконтакте» по хэштегам: #ММДН #ДеловаяНеделя #ММДН2017 #MurmanskBusinessWeek #MIBW.

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