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23 ноября состоится открытие Международного кинофестиваля «Северный Характер»

20:0507 ноября 2017Просмотров: 29

Уже 23 ноября состоится открытие Международного кинофестиваля «Северный Характер». За десять лет своей истории он стал визитной карточкой региона, местом открытий новых имён в документальном и игровом кино, местом встреч профессионалов, признанных мэтров кинематографии и почитателей хорошего кино. О том, почему пропустить юбилейный кинофорум просто нельзя - в нашем следующем сюжете.

Международный. Северный. Наш. До главного культурного события этой осени - чуть больше двух недель. А значит, самое время увлечься им по-настоящему. И вот главное, что нужно знать о грядущем кинособытии.

Первое: открытие «Северного характера» - всегда яркое и запоминающееся шоу. В 2011 году церемония началась прямо на улице. Годом позже - посреди зала в «Кировке» распилили ледяное бревно. В 2016 на сцену вышли загадочные мимы в духе мультфильмов Тима Бёртона.

Второе: в этом году юбилейный «Северный Характер» проводится в статусе «Национальное событие 2017 года». А это значит - кинофестиваль получит дополнительную информационную поддержку на международном туристическом рынке.

Светлана Солдатова,  директор кинофестиваля «Северный характер»: «Чтобы на фестивале было и кино, и журналистика - так крайне редко бывает. И для Мурманска это уникальный опыт. Поэтому сюда приезжают журналисты, чтобы показывать свой опыт, и растут, когда смотрят, как это делают кинематографисты».

Третье: «Северный характер» - событие универсальное, каждый найдет здесь что-то для себя. 53 фильма и программы, 7 номинаций, мастер - классы, дискуссии, творческие встречи со зрителями. Важно - молодежи тоже будет, что посмотреть.

Светлана Солдатова,  директор кинофестиваля «Северный характер»: «Это лучшие экранные произведения журналистов и кинематографистов Швеции, Норвегии, Финляндии и России. Надо смотреть. Это новинки, это тенденции - что будет дальше, завтра будет, вы увидите уже сегодня».

Одна из таких новинок - фильм-закрытие «Короткие волны». Российское кино о роли радио в нашей жизни. Что это? Инструмент влияния на массы, помощник в проявлении чувств? Или лакмусовая бумажка в сложных социальных ситуациях?

Светлана Солдатова,  директор кинофестиваля «Северный характер»: «Радио - это самый действенный после интернета ресурс информационный, как он работает? И человеческие истории, которые там закручены в 5 новеллах, они как раз осмыслены кинематографически. Мне кажется, что это фильм как раз для молодых будет».

Еще один интересный факт - впервые в истории в жюри кинофестиваля только женщины. 7 успешных представительниц прекрасного пола - режиссеры, продюсеры, журналисты. Станет ли это традицией?

Не знаю, мне кажется, что женщины завоевывают свою позицию на кинематографическом фоне, поэтому не получится мужчинам все завоевать. А женщины, видите, смогли.

Более подробную информацию о фестивале ищите на сайте ТВ21 - адрес вы видите на экране. Такое событие нельзя пропустить!

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