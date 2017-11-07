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7 ноября — 100-летие Октябрьской революции

10:3007 ноября 2017Просмотров: 85

Сегодня в России отмечается 100-летие Октябрьской революции. 25 октября (по старому стилю) 1917 года в России было свергнуто Временное правительство во главе с Александром Керенским, власть перешла к большевикам.

Об этом сообщает «Медиа Центр».

В советские годы 7 ноября считался одним из самых главных праздников в СССР.

В современной России в 1996-м году праздник был переименован в День согласия и примирения, а через несколько лет был упразднен. С 2005 года 7 ноября стал обычным рабочим днем.

Но в России по-прежнему многие принимают участие в массовых мероприятиях, митингах и шествиях, посвященных Октябрьской революции.

Напомним,  что в Мурманске демонстрация, посвященная столетней годовщине Октябрьской революции 1917 года, не состоится. Мурманские коммунисты ограничатся возложением цветов к памятнику Ленину в 13 часов.

Фото: официальный сайт КПРФ

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