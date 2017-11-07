Американские ученые: недосып опасен для окружающих

Нехватка сна влияет на то, как мы смотрим на мир. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает РИА Новости.



Ученые проанализировали мозг 12 человек, больных эпилепсией: пациенты должны были как можно быстрее распределять по категориям разные изображения. Чем более сонными они были, тем труднее им было это делать. Вживленные в мозг электроды показали, что скорость работы его клеток упала вместе со скоростью реакции самих пациентов.



«Мы зачарованно наблюдали за тем, как недосыпание замедляло мозговую активность. Быстрые в обычной ситуации нейроны реагировали медленно, менее эффективно работали и переключались дольше, чем обычно», — отметил доктор Юваль Нир, возглавляющий исследования.

По словам одного из авторов исследования, профессора нейрохирургии доктора Ицхака Фрида, недосыпание оказывает на мозг влияние, сравнимое с эффектом от употребления слишком большого количества алкоголя.



«При этом каких-либо юридических или медицинских стандартов, позволяющих нам выявить слишком уставших водителей на дорогах так же, как мы выявляем пьяных водителей, не существует», — добавил Фрид.



