Кольская АЭС: завершена ремонтная кампания

29 октября 2017 г. на всех четырех энергоблоках Кольской АЭС успешно завершилась ежегодная ремонтная кампания, которая стартовала 1 марта.

За этот период специалисты выполнили с надлежащим качеством ряд важных и уникальных работ, направленных на повышение надёжности и безопасности, в том числе: капитальный ремонт блока №2, восстановительный отжиг корпуса реактора блока №1, модернизация оборудования и систем.

Процедура отжига была проведена в мае, и продолжалась 15 дней. Металл корпуса реактора был медленно нагрет до 475 градусов по Цельсию. Затем в течение 150 часов выдержан при этой температуре и постепенно охлажден.

Метод восстановительного отжига был разработан российскими учеными из НИЦ «Курчатовский институт» и признан во всем мире как эффективный способ восстановления механических свойств металла. Ранее подобная процедура отжига уже проводилась на энергоблоках Кольской АЭС. Также восстановительные работы успешно выполнялись на реакторах ВВЭР-440 Ровенской, Нововоронежской, Армянской АЭС, АЭС «Грайфсвальд» (Германия) и АЭС «Козлодуй» (Болгария).

В октябре 2017 года Кольская АЭС выработала 850,3 млн кВтч электроэнергии, увеличив выработку по сравнению с сентябрем т.г. на 107 млн кВтч. Перевыполнение плана за 10 месяцев составило 54,6 млн кВтч. С начала текущего года выработка станции составила 8137,6 млн кВтч. Суммарно с момента пуска АЭС выработано более 407 млрд кВтч электроэнергии.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока атомной станции. Нагрузка в соответствии с диспетчерским графиком составляет 1260 МВт.

Радиационная обстановка в районе расположения Кольской АЭС и в 30-километровой зоне наблюдения не отличается от естественного природного фона. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции находится в пределах 0,08 - 0,10 мкЗв/час (микроЗиверт в час).

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.