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Мурманчане прошли в финал национальной премии «Студент года»

11:3007 ноября 2017Просмотров: 112

В сентябре и октябре 2017 года года проводило региональный этап Российской национальной премии «Студент года», которая ежегодно реализуется общероссийской общественной организацией «Российский союз молодежи».

Этап проходил в заочном режиме и заключался в оценке портфолио кандидатов и выполнении участниками дистанционного задания (эссе на заданную тему).

Об этом сообщает Чердак.ру

Участие в региональном этапе принял 31 студент из 14 образовательных организаций региона, и по рекомендации экспертного совета регионального этапа 4 представителя рекомендованы к участию во всероссийском заочном этапе Российской национальной премии «Студент года-2017».

По итогам проведенного отбора определены финалисты премии, которые 15-18 ноября 2017 года представят регионы на очном этапе «Студента года» в Республике Крым.

В число лучших студентов со всей страны вошли два представителя Мурманской области: в номинации «Доброволец года образовательных организаций высшего образования» одной из 19 финалистов стала студентка Мурманского арктического государственного университета - Александра Молодцова, а в номинации «Студенческий лидер года профессиональных образовательных организаций» в списке 10 финалистов – студент Мурманского индустриального колледжа Дмитрий Замшев.

Оба участника финала в этом году успешно представили Мурманскую область на Молодежном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога».

Напомним, что целью мероприятия является выявление, поддержка и признание заслуг обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности.

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