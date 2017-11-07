Мурманчанин получил по голове скороводкой, заступившись за девушку

В мурманскую полицию поступило сообщение о том, что из квартиры по улице Лобова был госпитализирован 30-летний мужчина с травмами головы.

Врачи квалифицировали ушиб головного мозга и гематомы, как тяжкий вред здоровью.

Полицейские, прибыв в больницу, опросили потерпевшего и выяснили, что его избил ранее не знакомый мужчина, который является соседом по комнате его девушки.

Потерпевший находился в гостях у своей девушки.

Спустя некоторое время в квартиру вернулся сосед по комнате. Между девушкой и ним произошел конфликт на бытовой почве.

Потерпевший решил заступиться за девушку, в ходе конфликта сосед схватил на кухне сковороду и нанес ему несколько ударов в область головы.

Сотрудниками уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы подозреваемый, 1964 года рождения, был установлен и доставлен в отдел полиции. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет колонии.