16+
+
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Мурманчанин попал под поезд в Карелии

12:2407 ноября 2017Просмотров: 82

Мужчина шел по путям и не реагировал на звуковые сигналы грузового поезда.

Сегодня в 1:15 ночи, на 832 км перегона станций Мягрека - Кемь мужчина следовал в колее железнодорожного пути в сторону станции Мягрега, на сигналы поезда не реагировал.

В результате примененного машинистом экстренного торможения предотвратить наезд не удалось. Пострадавший скончался от полученных травм.

Погибшим оказался 34-летний житель Мурманска. Обстоятельства происшедшего устанавливаются, сообщает Stolicaonego.Ru

Результаты этой проверки Карельской транспортной прокуратурой взяты на контроль.

Читайте также
В Мурманске бомж торговал сильнодействующими наркотикамиВ Мурманске пенсионер перевел мошеннику около 640 тысяч рублейБПК «Вице-адмирал Кулаков» завершил деловой заход в Португалию и продолжил дальний поход16 и 17 ноября Кировск принимает участников Горной конференции
В Мурманской области - перепады температуры, на дорогах - гололедМурманчане прошли в финал национальной премии «Студент года»В Мурманске продолжаются конкурсы профмастерства «Профессионалы на Мурмане – 2017»Становится ли тайное явным? Что скрывают мурманчане?В Мурманске общественный транспорт перешел на зимнее расписаниеВовремя: Дворец зажигает огни
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс