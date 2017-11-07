Мурманчанин попал под поезд в Карелии

Мужчина шел по путям и не реагировал на звуковые сигналы грузового поезда.

Сегодня в 1:15 ночи, на 832 км перегона станций Мягрека - Кемь мужчина следовал в колее железнодорожного пути в сторону станции Мягрега, на сигналы поезда не реагировал.

В результате примененного машинистом экстренного торможения предотвратить наезд не удалось. Пострадавший скончался от полученных травм.

Погибшим оказался 34-летний житель Мурманска. Обстоятельства происшедшего устанавливаются, сообщает Stolicaonego.Ru

Результаты этой проверки Карельской транспортной прокуратурой взяты на контроль.