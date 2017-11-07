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Мурманская область готовится к переходу на современную систему обращения с отходами

16:4507 ноября 2017Просмотров: 31

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун отметила, что регионы сейчас переводят свои системы обращения с отходами в русло современного экологического законодательства.

«Дорожная карта» по переходу на новую систему разработана и в Мурманской области. В её рамках полным ходом идёт работа. О текущем положении дел в этой сфере доложили руководители областных ведомств.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Руусалеп проинформировал, что в настоящее время строительство всех запроектированных объектов ведется по графику. В начале декабря планируется провести испытания оборудования и открытие мусоросортировочного комплекса. Следующий шаг – закрытие и рекультивация старых свалок.

«На разработку проектов рекультивации свалок из областного бюджета муниципалитетам предоставляются субсидии. В 2018-2020 годах будет выделяться свыше 20 млн рублей ежегодно. В текущем году предоставлено софинансирование на разработку проекта рекультивации муниципальной свалки твёрдых коммунальных отходов в ЗАТО г. Заозёрск. Средства областного бюджета составили около полутора миллионов рублей. Для проведения рекультивации такого рода объектов планируется привлечение средств федерального бюджета», – подчеркнул Дмитрий Руусалеп.

Министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский сообщил, что ведомство готово объявить конкурс по отбору регионального оператора по обращению с коммунальными отходами (ТКО). По прогнозу министерства, ожидаемые сроки начала работы регионального оператора – апрель 2018 года.

Поскольку плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО выведена из состава платы за содержание жилого помещения и включена в состав платы за коммунальные услуги, перераспределение в структуре жилищно-коммунальных услуг в целом не увеличит объём платы.

В случае появления с 1 января в квитанции отдельной строки по оплате коммунальной услуги «обращение с ТКО» предоставление компенсации расходов по оплате коммунальных услуг будет осуществляться с учётом данной коммунальной услуги, пояснил министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

«В целом, у тех льготников, которым предоставляются меры социальной поддержки и по оплате содержания жилого помещения, и по оплате коммунальных услуг, объем мер социальной поддержки не изменится», – сказал Сергей Мякишев.

Глава региона дала ряд поручений. Так, Минприроды Мурманской области необходимо принять меры по выполнению плана закрытия и рекультивации муниципальных свалок полностью и в срок, обеспечить координацию и контроль исполнения данного плана органами местного самоуправления.

Администрациям муниципальных образований – обеспечить разработку проектов рекультивации муниципальных свалок в соответствии с утвержденным планом. Министерству энергетики и ЖКХ поручено в кратчайший срок организовать конкурс по выбору регионального оператора.

«Поскольку предстоящие изменения крайне важны и затрагивают интересы каждого жителя Заполярья, поручаю Минэнерго и ЖКХ, Минприроды, комитету по тарифному регулированию и Госжилинспекции Мурманской области при координирующей роли министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям и участии органов местного самоуправления – провести масштабную разъяснительную работу с жителями края. Сегодня для этого еще есть время», – подчеркнула Марина Ковтун.

 

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