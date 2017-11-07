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«Норникель» сохранит финансирование Дворца спорта в Мончегорске

15:0407 ноября 2017Просмотров: 63

Руководители «Норникеля» и Кольской ГМК подтвердили сохранение на настоящий момент финансирования спорткомплекса «Гольфстрим» в Мончегорске. При этом сам Дворец спорта подлежит передаче в управление городской администрации.

На протяжении многих лет «Гольфстрим» является признанным центром спортивной жизни города металлургов. Не в последнюю очередь это связано с качественной инфраструктурой, которую «Гольфстрим» может предложить своим посетителям.

Об этом сообщает Kn51.ru

Трансформируемый в разные площадки спортзал позволяет проводить соревнования по футболу и футзалу, баскетболу, волейболу, флорболу, большому теннису и бадминтону. Два бассейна популярны у любителей плавания.

Помимо этого, в основном здании Дворца спорта находятся зал художественной гимнастики и современный тренажерный зал. А еще «Гольфстрим» располагает собственной горнолыжной базой.

Такой охват спортивных направлений позволяет успешно работать самым разным секциям и кружкам - плавания и фитнеса, аэробики и спортивной хореографии, бадминтона, тенниса, художественной гимнастики.

- Принятое компанией решение о сохранении финансирования спорткомплекса «Гольфстрим» позволит обеспечить как деятельность самого Дворца спорта, так и работу всех его кружков и секций, - сообщила директор департамента персонала Кольской ГМК Анастасия Перфильева. - Мы считаем, что это хороший пример того, что принято называть государственно-частным партнерством.

- Слухи о том, что спорткомплекс якобы будет закрыт, являются не более чем спекуляцией на волнующей горожан теме, - отметил начальник Управления региональных проектов КГМК Антон Косолапов. - Тему эффективной работы спорткомплекса мы обсуждали со всеми заинтересованными сторонами, и не было сомнений, что нам удастся найти приемлемое для всех решение.

Добавим, что поддержка «Норникелем» и Кольской ГМК спортивной инфраструктуры в городах присутствия носит системный характер.

Фото: Kn51.ru

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