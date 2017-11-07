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«Норникель» сохранит финансирование «Гольфстрима»

20:0307 ноября 2017Просмотров: 28

Дворец спорта «Гольфстрим» в Мончегорске подлежит передаче в управление городской администрации, при этом «Норникель» и Кольская ГМК подтвердили сохранение на настоящий момент финансирования спорткомплекса. Для жителей города металлургов «Гольфстрим» уже много лет является одной из главных спортивных площадок и общепризнанным центром спортивной жизни.

Мончегорский «Гольфстрим» - это всевозможные кружки и секции для людей разного возраста. Два бассейна, каждый с собственной машинной станцией по контролю за качеством воды, популярны не только у любителей свободного плавания. В обеих чашах проводят занятия для 25 групп юных пловцов и ребят постарше.

Отдельно организованы занятия для мам с малышами грудного возраста. Спортивный зал «Гольфстрима» оборудован таким образом, что легко трансформируется в площадки для различных видов спорта. Здесь проводят соревнования по футболу и футзалу, по баскетболу и волейболу, флорболу, большому теннису и бадминтону.

В здании дворца есть зал для художественной гимнастики и тренажерный зал, работают секции фитнеса, аэробики и спортивной хореографии. Благодаря поддержке градообразующего предприятия деятельность спортивного центра удастся сохранить, а слухи о его якобы скором закрытии оказались спекуляциями на настроениях горожан.

«Норникель» и Кольская ГМК традиционно поддерживает развитие спорта в городах, где расположены предприятия компании. Например, в Заполярном весной этого года построили крытый хоккейный корт.

В Мончегорске компания помогла с укладкой искусственного газона на центральном городском стадионе, а сейчас приступает к реализации проекта строительства крытого футбольного манежа.

«Норникель» и Кольская ГМК традиционно поддерживает развитие спорта в городах, где расположены предприятия компании. Например, в Заполярном весной этого года построили крытый хоккейный корт. В Мончегорске компания помогла с укладкой искусственного газона на центральном городском стадионе, а сейчас приступает к реализации проекта строительства крытого футбольного манежа

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