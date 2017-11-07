Норвежские спасатели подняли со дна Баренцева моря затонувший после крушения российский вертолет Ми-8

В ночь на субботу была проведена работа по поднятию фюзеляжа российского вертолета со дна. Пассажиров и членов экипажа внутри вертолета не оказалось. Об этом сообщил руководитель оперативной группы МЧС России на Шпицбергене Евгений Саидов Саидов, отметив, что фюзеляж и хвостовая часть подняты на борт судна.

По словам Саидова, работа по поднятию вертолета началась в пятницу вечером. «Операция осложнялась плохой видимостью и суровыми арктическими условиями», - отметил он.

Речевой самописец поднят со дна и направлен в Москву на расшифровку, параметрический самописец пока не найден.

Группа спасателей МЧС России в очередной раз направилась в зону поиска экипажа вертолета для обследования побережья.

Утром в субботу несколько групп спасателей вновь вылетели на вертолете к району поисковых работ на береговой линии.

За последние пять дней спасатели обследовали более 200 км береговой линии, но ни членов экипажа, ни связанных с катастрофой предметов обнаружено не было.

В течение светового дня спасатели МЧС совместно с представителями полиции Норвегии и волонтерами Красного Креста продолжат обследование берега в поисках членов экипажа или обломков вертолета.

В МЧС сообщили, что «поисковые работы будут продолжены. Зона поисковой операции расширена». Обследование района крушения ведется с воздуха при помощи вертолета, сообщает ТАСС.

В районе катастрофы Ми-8 сильное течение и сейчас все усилия сосредотачиваются на поиске семи пассажиров и членов экипажа, которых так и не удалось найти. «Состояние поднятого фюзеляжа вертолета удовлетворительное. Кроме того, серьезных повреждений, которые могли бы повредить черные ящики, нет. Сейчас поднятый вертолет изучают эксперты», - сообщили в МЧС.

Как сообщалось ранее, спасатели готовятся к подъему разбившегося Ми-8 со дна Баренцева моря.



Фото: Пресс-служба губернатора Шпицбергена

