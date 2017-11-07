Открыта регистрация на конкурс «Послы Победы. Сталинград»

Победы» открыта регистрация добровольцев для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Победителями конкурса «Послы Победы. Сталинград» станут 200 лучших добровольцев со всех уголков России и других стран, которые 2 февраля отправятся в Волгоград и станут соорганизаторами ключевых мероприятий празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Принять участие в конкурсе могут молодые люди из России и других стран в возрасте от 18 до 30 лет: руководители и представители волонтерских некоммерческих организаций и объединений, инициативных добровольческих групп и активные граждане.



Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва» пройдет 2 февраля по всей стране. Сценарий квеста основан на воспоминаниях ветеранов Сталинградской битвы и реальных исторических фактах.

Для того чтобы стать соорганизатором мероприятий празднования 75-й годовщины Победы под Сталинградом, необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрать в личном кабинете интересующее событие, выполнить задание, пройти конкурсный отбор и собеседование.

Регистрация на сайте доступна для граждан России в возрасте от 18 лет и продлится до 25 ноября включительно.



Подробности о наборе в своем регионе и другие вопросы можно задать, связавшись с региональным руководителем Волонтеров Победы. В Мурманской области это Никита Тихомиров, e-mail: mol.pz@yandex.ru.