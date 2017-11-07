Прогулки по льду – забава для экстремалов

Водоемы в Мурманской области начали покрываться льдом. И уже находятся любители проверить его на прочность. Спасатели приехали на озеро Глубокое в Первомайском округе Мурманска, чтобы проверить - можно ли по нему гулять.

Ледобуром спасатели вырезают мини-лунку, чтобы померить, сколько сантиметров намерзло. 7 вместо минимальных 10. Маловато будет.



По словам спасателей, прочность льда можно определить также по его цвету. Прочный лед синеватого оттенка, хрупкий, ненадежный - желтоватого. Впрочем, сейчас лучше не рисковать и не проверять ударом ноги: выдержит - не выдержит.



Евгений Смагин, государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС МЧС России по Мурманской области: «До наступления устойчивых морозов водоемы покрываются льдом. Как правило, они замерзают неравномерно. Сначала у берегов на мелководье, потом на середине. На данный момент лед является небезопасным».



Это касается и других озер. Пользователи соцсетей бурно обсуждают фотографии с экстремальными развлечениями подростков. Дети гуляют по льду. Спасатели обращаются к взрослым, чтобы следили за детьми и предупреждали, что подобные забавы могут привести к трагедии.