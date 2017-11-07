16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Прогулки по льду – забава для экстремалов

20:0707 ноября 2017Просмотров: 34

Водоемы в Мурманской области начали покрываться льдом. И уже находятся любители проверить его на прочность. Спасатели приехали на озеро Глубокое в Первомайском округе Мурманска, чтобы проверить - можно ли по нему гулять.

Ледобуром спасатели вырезают мини-лунку, чтобы померить, сколько сантиметров намерзло. 7 вместо минимальных 10. Маловато будет.

По словам спасателей, прочность льда можно определить также по его цвету. Прочный лед синеватого оттенка, хрупкий, ненадежный - желтоватого. Впрочем, сейчас лучше не рисковать и не проверять ударом ноги: выдержит - не выдержит.

Евгений Смагин, государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС МЧС России по Мурманской области: «До наступления устойчивых морозов водоемы покрываются льдом. Как правило, они замерзают неравномерно. Сначала у берегов на мелководье, потом на середине. На данный момент лед является небезопасным».

Это касается и других озер. Пользователи соцсетей бурно обсуждают фотографии с экстремальными развлечениями подростков. Дети гуляют по льду. Спасатели обращаются к взрослым, чтобы следили за детьми и предупреждали, что подобные забавы могут привести к трагедии.

Реклама
Читайте также
100 лет со дня Великой Октябрьской социалистической революцииДень единства в Мурманске отметили флешмобомНа Северном флоте сформирован взвод исторической бронетехникиПолиция ищет очевидцев наезда на ребенка в Мурманске
Мурманская область готовится к переходу на современную систему обращения с отходамиВ Мурманской области начинается зимний туристический сезонМурманчанин получил по голове сковородкой, заступившись за девушкуАмериканские ученые: недосып опасен для окружающихОткрыта регистрация на конкурс «Послы Победы. Сталинград»В Мурманске пройдет конкурс детского творчества «Мини Мистер»
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс