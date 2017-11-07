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Прокуратура разбирается в ситуации с гибелью малолетнего ребенка в Апатитах

14:2607 ноября 2017Просмотров: 210

По указанию прокурора области Василия Щербакова апатитской прокуратурой проводится проверка действий органов системы профилактики по надлежащему исполнению должностных обязанностей в отношении семьи погибшего малолетнего ребенка.

Как сообщалось ранее, 4 ноября житель Апатитов, испытывая личную неприязнь к малолетнему пасынку, разбросавшему вещи в квартире, умышленно нанёс последнему несколько ударов руками по голове, причинив тяжкий вред здоровью. Ребенок от полученных травм скончался в больнице на следующий день.

С учетом наступивших последствий отчиму ребенка предъявлено обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему лицу, заведомо для виновного находящемуся в беспомощном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

6 ноября апатитский суд заключил обвиняемого под стражу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По результатам проведенной проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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