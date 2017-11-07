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Сегодня областному Дворцу им. Кирова исполнится 85 лет

10:1507 ноября 2017Просмотров: 98

7 ноября в 18.30 Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает северян на театрализованный концерт «Дворец зажигает огни». В этот день Дворцу исполнится 85 лет.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова – один из ведущих культурных центров Кольского Заполярья. Он дарит жителям нашего города и региона множество ярких концертов, праздников, конкурсов и фестивалей, не переставая удивлять новыми и интересными мероприятиями.

Зрителей ждут лучшие хореографические и вокальные, цирковые и инструментальные номера творческих коллективов областного Дворца.

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