Сегодня областному Дворцу им. Кирова исполнится 85 лет

7 ноября в 18.30 Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает северян на театрализованный концерт «Дворец зажигает огни». В этот день Дворцу исполнится 85 лет.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова – один из ведущих культурных центров Кольского Заполярья. Он дарит жителям нашего города и региона множество ярких концертов, праздников, конкурсов и фестивалей, не переставая удивлять новыми и интересными мероприятиями.



Зрителей ждут лучшие хореографические и вокальные, цирковые и инструментальные номера творческих коллективов областного Дворца.