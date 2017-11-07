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Сегодня в Мурманске откроется региональный арт-проект «Арктическое искусство и дизайн»

09:4507 ноября 2017Просмотров: 388

7 ноября в 16:00 в Мурманском арктическом государственном университете состоится открытие регионального арт-проекта «Арктическое искусство и дизайн».

Арт-проект проводится в рамках стратегического проекта «Креативный город – территория развития» программы развития МАГУ как опорного вуза региона. 

Открытие проекта состоится в галерее «Отпечаток» по адресу: пр. Ленина, д. 57, 1 этаж, ауд. 111. В программе мероприятия:

16:00 - презентация арт-объектов участников (выставка - конкурс);

16:30 - мастер-класс заслуженного художника РФ Анатолия Сергиенко;

17:45 - круглый стол на тему «Арктическое искусство и дизайн», ведущая – старший преподаватель кафедры искусств, сервиса и туризма Татьяна Батова. 

На выставке проекта будут представлены: творческие художественные работы (живопись, графика, скульптура), графические работы и плакаты, дизайнерские проекты связанные с организацией среды Арктического Севера, произведения декоративно-прикладного искусства. Все работы выставки посвящены истории, эстетике, природным особенностям Арктического региона.

Главные целями проекта «Арктическое искусство и дизайн» является выявление лучших творческих произведений и разработок в области изобразительного искусства и дизайна, посвященных Арктической тематике, а также привлечение внимания к особенностям художественной культуры и проблемам дизайна в Арктическом регионе. 

Вход на мероприятие свободный. Желающим выставить свои работы, послушать заслуженного художника или поучаствовать в интересной дискуссии нужно до 4 ноября заполнить заявку, найти которую можно в группе ВКонтакте

 

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