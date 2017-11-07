Северяне будут платить за переработку мусора

В 2018 году в коммунальных платежках у жителей Мурманской области появится новая срока - «переработка мусора». Об этом сегодня сообщила Марина Ковтун при обсуждении вопроса открытия нового мусорного полигона.

Сам комплекс по переработке мусора сейчас строится в Кольском районе. Полигон должен начать работу в первом квартале 2018 года. Тогда же жители начнут получать новые квитанции, где отдельной строкой будет прописана новая услуга. До нового года должен быть выбран региональный оператор, который займется вывозом и переработкой отходов.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Что дальше будет с этим мусором? Как он будет перерабатываться? Вот обо всём этом нужно рассказывать сейчас. Чтобы потом не было вопросов: откуда это взялось? А зачем это сделали? А нам этого не надо. Работа будет строиться совсем на других принципах. Мы в этом проекте едва ли не пилотный регион».

Собственники жилья и сегодня платят за вывоз мусора, но сейчас эта услуга включена в перечень коммунальных. Пока не известен размер тарифа «за вывоз и переработку» мусора, но глава региона поручила чиновникам уже сейчас начать информационную работу с населением, чтобы разъяснить необходимость введения отдельной платы за утилизацию отходов.