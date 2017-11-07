Служебные собаки искали ребёнка по запаху варежки и задерживали условного бандита

Сегодня в отделе по конвоированию УФСИН на территории 17 колонии провели день открытых дверей. Пригласили семьи сотрудников. Самым интересным этапом для детей стало выступление кинологов с овчарками.

От вольеров ребят не оторвать. Готовы залезть в будку, чтобы потискать служебных псов. Собаки не против лишний раз пообщаться с ребятами. А уж если выпустят побегать - то просто здорово.



В городке взрослые и маленькие зрители уже готовы к представлению. В какой сумке бомба - пес Алтай должен найти имитатор взрывчатки и обозначить его. Тихо и аккуратно.



Алтай справился отлично. Служит он уже третий год, проверяет режимные объекты, в том числе, колонии. Также ищет взрывчатку в любых городских зданиях.



Евгений Тришин, старший инструктор-кинолог: «Мы ассоциируем работу с игрой. Грубо говоря, он идет не работать, а играть. Поэтому все это ему весело и не в тягость».



Экскурсия - интерактивная. Сотрудники предлагают ребятам тоже поучаствовать в тренировке собак. Отдать свою варежку или перчатку, чтобы пес по запаху за несколько секунд нашел хозяина. Отвлекающих факторов много, кругом разные запахи. Задача усложняется.



День открытых дверей в отделе по конвоированию проводят впервые.



Владимир Галаев, начальник отдела по конвоированию УФСИН России по Мурманской области: «Ты уходишь на работу - ребенок спит. Ты приходишь с работы - ребенок уже спит. Пообщаться, по большому счету, не получается. Для этих целей мы и хотели организовать этот праздник. Чтобы дети провели этот день вместе со своими родителями, увидели, как и где они работают, с чем связана их служба».



Софья Зинатулина: «Папа служит здесь, знаешь, что делает, чем занимается?

-Да. Он тренирует собак - бегать, лежать, голос, сидеть, стоять, преступников задерживать».



Задержание преступника ребятам сегодня тоже продемонстрировали.

Алексей Чистяков, инструктор-кинолог: «Если без этого рукава собака задержит, какие будут травмы? Укусы различные, порвать может. Одним словом, мало не покажется».



Спасать людей от бомб, искать потерянные вещи и делать так, чтобы террористы к нам сюда не лезли. Так дети поняли и вкратце ответили на вопрос: зачем нужны служебные собаки. После знакомства с четвероногими, ребята смогли посидеть за рулем броневика и другой спецтехники, также ребятам показали оружие, которая есть в отделе по конвоированию